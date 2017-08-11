Türkiye'ye son dönemde gelen 12 yeni model

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haberturk.com ekibi olarak son dönemde Türkiye'ye gelen otomobilleri incelediğimizde 13 yeni modelin piyasaya çıktığını gördük. Bu modellerin en önemli özelliği mevcut modellerin yeni versiyonları değil, tamamen sıfırdan gelen yeni modeller olması. Dolayısıyla sıralama bu kriter baz alınarak hazırlandı. İşte son dönemde Türkiye'ye gelen 12 yeni model...