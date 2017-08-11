OTOMOBİL
Türkiye'ye son dönemde gelen 12 yeni model
11 Ağustos 2017 Cuma, 10:40:17 | Güncelleme: 12:52:57
HABERTURK.COM
Türkiye otomotiv pazarı son dönemde yeni modellerle zenginleşiyor. Yollarda birbiri ardına daha önce hiç görülmemiş modeller yerlerini alırken, yeni modellerin de eli kulağında.
-
1
1
|
65
haberturk.com ekibi olarak son dönemde Türkiye'ye gelen otomobilleri incelediğimizde 13 yeni modelin piyasaya çıktığını gördük. Bu modellerin en önemli özelliği mevcut modellerin yeni versiyonları değil, tamamen sıfırdan gelen yeni modeller olması. Dolayısıyla sıralama bu kriter baz alınarak hazırlandı. İşte son dönemde Türkiye'ye gelen 12 yeni model...
-
2
2
|
65
Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo'nun yeni modeli Giulia iki çeşit motor seçeneğine sahip. 2.0 litrelik benzinli motor seçeneği 200 beygir ve 280 beygir güç üreten versiyonlarını sunarken, 2.9 litrelik benzinli motor seçeneği 510 beygir güç üretiyor.
-
3
3
|
65
Aracın fiyatı 320 bin TL'den 780 bin TL'ye kadar değişiklik gösteriyor.
-
4
4
|
65
Alfa Romeo Gilulia ağustos ayına kadar 7 adet satıldı.
-
5
5
|
65
Otomobilin içerden görünümü...
-
6
-
7
7
|
65
Fiat ailesinin spor otomobil modeli 124 Spider 50 yıl aradan sonra İstanbul Auto Show'la birlikte geri döndü.
-
8
8
|
65
Nisan ayında satışa çıkan Fiat 124 Spider, 1.4 litre turbo benzinli motoruyla 140 beygir ve 240Nm tork üretiyor.
-
9
9
|
65
Ağustos ayına kadar 26 adet satılan aracın fiyatı 145 bin TL'den 170 bin TL'ye kadar değişiyor.
-
10
-
11
-
12
12
|
65
Aslında bu araç tamamen yeni bir araç değil. Listeye almamızın sebebi 2006 yılında üretimden kaldırıldıktan 10 yıl sonra yepyeni bir tasarımla yeniden geri dönmesi.
-
13
13
|
65
Honda'nın crossover üyesi HR-V iki motor seçeneğine sahip. 1.5 litrelik benzinli seçeneği 130 beygir güç 155Nm tork üretirken 1.6 litrelik dizel seçeneği 120 beygir güç 300Nm tork üretiyor.
-
14
14
|
65
İnternet sitesinde aracın 1.5L Executive versiyonu 122bin 600TL olarak gözüküyo. Honda HR-V ağustos ayına kadar 594 adet satıldı.
-
15
-
16
16
|
65
Honda NSX
2005 yılında üretimden kaldırılan ve 2015 yılında tekrar üretimine başlanan Honda'nın ikonik NSX modeli geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye de geldi.
-
17
17
|
65
3.5 litre V6 twin turbo DOHC (DCT) hibrit motorlu NSX, 581 beygir güç, 645Nm tork üretiyor.
-
18
18
|
65
500 bin Euro olan aracı henüz satın alan olmadı.
-
19
-
20
-
21
21
|
65
Hyundai IONIQ Hybrid
Hyundai ilk hibrid modeli IONIQ'i geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa çıkardı.
-
22
22
|
65
Hyundai ailesine yeni katılan IONIQ-Hybrit modeli 1.6 litre motora ve 6 ileri çift kavramalı DCT şanzımana sahip.
-
23
23
|
65
105 beygir güç ve 147Nm tork üreten araç haziran ayından ağustos ayına kadar 36 adet satıldı.
-
24
24
|
65
Aracın fiyatı 123 bin 900TL.
-
25
-
26
-
27
27
|
65
Kia'nın küçük crossover modeli Niro üç versiyona sahip.
-
28
28
|
65
Benzinli Kappa 1.6 GDI 141 beygir güç ve 147Nm tork, Manyetik Tip Elektrikli Motor 43.5 beygirlik 170 Nm tork, Benzinli & Elektrikli 141 beygir 265Nm tork üreten versiyonları bulunuyor.
-
29
29
|
65
Kia Niro Hibrit versiyonunun fiyatı 124 bin 500TL'den başlıyor
-
30
30
|
65
Araç ağustos ayına kadar 27 adet satıldı.
-
31
31
|
65
Range Rover Velar
Range Rover ailesinin en yeni üyesi Velar modeli yollara çıktı.
-
32
32
|
65
Türkiye'de 2.0 litre Ingenium Dizel motorla satışa sunulan yeni Velar 180 beygir güç, 430Nm tork ve 240 beygir güç, 500Nm tork üreten iki versiyona sahip.
-
33
33
|
65
Yeni Velar'ın fiyatı 587 bin 445TL'den başlayıp 782 bin 420TL'ye kadar ulaşıyor.
-
34
-
35
-
36
-
37
37
|
65
Son dönemde Türkiye'de satışa sunulan Nissan ailesinin Pulsar modeli 1.2 litre DIG-T M/T (X-TRONIC) benzinli motoru, 115 beygir güç 190Nm tork ve 115 beygir güç 165Nm tork üreten iki versiyona sahip.
-
38
38
|
65
Bunun yanında 1.5 litrelik dCi dizel motorlu versiyonu 110 beygir, 260Nm tork üretiyor.
-
39
39
|
65
Pulsar 75 bin TL'den başlayıp kampanyalı fiyat olarak 87 bin 300TL'ye kadar çıkıyor. Araç ağustos ayına kadar 858 adet satıldı.
-
40
-
41
-
42
42
|
65
Opel SUV ailesinin yeni üyesi Crossland X modeli kompakt boyutu ile Türkiye pazarına girdi.
-
43
43
|
65
Yeni Opel Crossland X 1.2 litre ECOTEC benzinli 81 beygir 118Nm tork, 1.2 litre Turbo ECOTEC Direct Injection benzinli 110 beygir 205Nm tork, 1.6 CDTI ECOTEC dizel 99 beygir 254Nm tork üreterek üç çeşit motor seçeneği sunuyor.
-
44
44
|
65
Araç 78 bin 900TL'den 103 bin 900TL'ye kadar fiyat değişikliği gösterirken son iki ayda 159 adet satıldı.
-
45
-
46
-
47
47
|
65
Seat'ın yeni SUV modeli Ateca'nın 1.6 TDI dizel motoru 115 beygir güç, 250Nm tork, 1.4 TSI benzinli motoru 150 beygir güç, 250Nm tork, 2.0 TDI dizel motorlu 190 beygir güç, 400Nm tork üretiyor.
-
48
48
|
65
Üç motor seçeneğine sahip olan Seat Ateca 114 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
-
49
49
|
65
Araç ağustos ayına kadar 485 adet satıldı.
-
50
-
51
51
|
65
Skoda Kodiaq
Nisan ayında ilk satışını gerçekleştiren yeni Skoda Kodiaq'ın 1.4 litre TSI benzinli ve 2.0 TDI dizel motor seçenekleri mevcut.
-
52
52
|
65
1.4 litrelik motoru 125 beygir güç, 200Nm tork ve 150 beygir güç 250Nm tork üreten iki versiyona sahipken 2.0 litrelik dizel motoru 190 beygir 400Nm tork üretiyor.
-
53
53
|
65
Araç nisan ayından ağustos ayına kadar 859 adet satıldı.
-
54
54
|
65
Fiyat aralığı ise 116 bin 400TL ile 269 bin 900TL arasında.
-
55
-
56
-
57
57
|
65
Toyota'nın Crossover modeli C-HR 1.8 litrelik hibrit versiyonu ve 1.2 litrelik benzinli versiyon olarak iki çeşit motor seçeneğine sahip.
-
58
58
|
65
1.8 litre hibrit e-CVT 4x2 versiyonu 122 beygir güç, 1.2 litrelik benzinli versiyonu ise 116 beygir güç üretiyor. Aracın 1.2 litrelik versiyonunda, 4x4, 4x2 seçenekleri mevcut.
-
59
59
|
65
Toyota C-HR'nin hibrit versiyonu ÖTV teşvikli fiyatı 121 bin 600TL'den başlıyor. Benzinli versiyonunun kampanyalı fiyatı ise 95 bin 800 TL'den 144 bin 450TL'ye kadar çıkıyor.
-
60
60
|
65
Araç temmuz ayının sonuna kadar 3448 adet satıldı.
-
61
-
62
62
|
65
Volkswagen Arteon 2.0 TDI dizel SCR DSG şanzımanlı tek motor seçeneğine sahipken 150 beygirlik ve 240 beygirlik versiyonları mevcut.
-
63
63
|
65
Arteon 285 bin TL'den başlayıp 317 bin 700 TL'ye kadar çıkıyor.
-
64
64
|
65
Araç toplam 51 adet satıldı.
-
65