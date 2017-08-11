OTOMOBİL

Türkiye'ye son dönemde gelen 12 yeni model

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:40:17 HABERTURK.COM

Türkiye otomotiv pazarı son dönemde yeni modellerle zenginleşiyor. Yollarda birbiri ardına daha önce hiç görülmemiş modeller yerlerini alırken, yeni modellerin de eli kulağında.

  • 1 Türkiye'ye son dönemde gelen 12 yeni model
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    haberturk.com ekibi olarak son dönemde Türkiye'ye gelen otomobilleri incelediğimizde 13 yeni modelin piyasaya çıktığını gördük. Bu modellerin en önemli özelliği mevcut modellerin yeni versiyonları değil, tamamen sıfırdan gelen yeni modeller olması. Dolayısıyla sıralama bu kriter baz alınarak hazırlandı. İşte son dönemde Türkiye'ye gelen 12 yeni model...

  • 2 Türkiye'ye son dönemde gelen 12 yeni model
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      Alfa Romeo Giulia

    Alfa Romeo'nun yeni modeli Giulia iki çeşit motor seçeneğine sahip. 2.0 litrelik benzinli motor seçeneği 200 beygir ve 280 beygir güç üreten versiyonlarını sunarken, 2.9 litrelik benzinli motor seçeneği 510 beygir güç üretiyor.

  • 3 Türkiye'ye son dönemde gelen 12 yeni model
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    Aracın fiyatı 320 bin TL'den 780 bin TL'ye kadar değişiklik gösteriyor.

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    Alfa Romeo Gilulia ağustos ayına kadar 7 adet satıldı.

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    Otomobilin içerden görünümü...

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