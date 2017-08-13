OTOMOBİL

Önümüzdeki 3 yıla damga vuracak 10 elektrikli otomobil

13 Ağustos 2017 Pazar, 13:30:22 HABERTURK.COM

Otomotiv endüstrisinde en önemli gündem maddesi elektrikli otomobiller. Dev firmalar arka arkaya elektrikli modeller konusunda adım atarken, yeni modelleri de piyasaya hazırlıyorlar. Peki hangi modeller gelecek?

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    haberturk.com'un yaptığı derlemeye göre, 2020 yılına kadar piyasaya damga vurması beklenen 10 yeni elektrikli otomobil modeli şöyle:

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    Audi e-Tron Quattro SUV 

    Audi'nin tamamen elektrikli e-Tron Quattro SUV'un konsept aracı 2015 yılında gerçekleşen Frankfurt Otomobil Fuarı'nda açığa çıkmıştı.  

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    Aracın üretim versiyonu ise kamuflajlı olarak görüntülendi.

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    e-Tron Quattro SUV tek şarjla 500 kilometre menzile sahipken, 429 beygir gücüyle 0-100km/s'ye 4.6 saniyede ulaşıyor. 

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    Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, e-Tron Quattro SUV'un 2018 yılında üretime hazır olacağını onayladı.

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