OTOMOBİL
Önümüzdeki 3 yıla damga vuracak 10 elektrikli otomobil
13 Ağustos 2017 Pazar, 13:30:22 | Güncelleme: 14:17:17
HABERTURK.COM
Otomotiv endüstrisinde en önemli gündem maddesi elektrikli otomobiller. Dev firmalar arka arkaya elektrikli modeller konusunda adım atarken, yeni modelleri de piyasaya hazırlıyorlar. Peki hangi modeller gelecek?
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haberturk.com'un yaptığı derlemeye göre, 2020 yılına kadar piyasaya damga vurması beklenen 10 yeni elektrikli otomobil modeli şöyle:
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Audi e-Tron Quattro SUV
Audi'nin tamamen elektrikli e-Tron Quattro SUV'un konsept aracı 2015 yılında gerçekleşen Frankfurt Otomobil Fuarı'nda açığa çıkmıştı.
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Aracın üretim versiyonu ise kamuflajlı olarak görüntülendi.
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e-Tron Quattro SUV tek şarjla 500 kilometre menzile sahipken, 429 beygir gücüyle 0-100km/s'ye 4.6 saniyede ulaşıyor.
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Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, e-Tron Quattro SUV'un 2018 yılında üretime hazır olacağını onayladı.
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Chevrolet Bolt tek şarjla 380 kilometre menzile sahip.
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Aaracın azami hızı ise 146km/s.
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Chevrolet Bolt'un fiyatı 37 bin 500 dolardan başlıyor. General Motors aracı geçen yıl üretmeye başladı.
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Ford
Ford'un 2020 yılında tamamen elektrikli bir SUV modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunun yanında yeni elektrikli SUV modelinin fiyatının Ford Escape modeli ile benzerlik göstereceği belirtiliyor.
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Şirketin Genel Müdür Yardımcısı ve Kuzey Amerika Başkanı Raj Nair aracın fiyatının ne kadar olacağını açıklamasa da "Planımız uygun fiyatlı bir araç ve yaygın bir model olması" ifadesini kullandı.
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Ford'un elektrikli yeni SUV aracı tek şarjla en az 400 kilometre yol alacak.
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Jaguarın yakında piyasaya çıkacak olan I-Pace modeli şirketin ilk elektrikli otomobili olacak.
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Crossover segmentindeki aracın elektrikli motoru 400 beygir güç 700Nm tork üretecek. 0-100km/s'ye yaklaşık dört saniyede ulaşan I-Pace'in fiyatının 71 bin 450 dolar olması bekleniyor.
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2018 yılında satışa sunulması planlanan araç, Tesla'nın otomobilleri gibi yaklaşık 480 kilometre menzile sahip olacak.
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Nissan Leaf
2018 Nissan Leaf'in bu yılın sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.
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Leaf modelinin 2017 versiyonu (fotoğraftaki) tek şarjla 160 kilometre menzile sahipken yeni çıkacak olan 2018 modeli tek şarjla 320 kilometre gidebilecek.
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Aracın 2017 modelinin fiyatı 30 bin 700 dolarken yeni modelin fiyatının biraz daha fazla olacağı belirtiliyor.
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Eylül ayında açıklanması planlanan yeni Nissan Leaf'in bu yılın sonunda satışa sunulması bekleniyor.
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Skoda Vision E Coupe-SUV ve Felicia E
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Skoda'nın tamamen elektrikli, boyut olarak Karoq ile Kodiaq arasında olacak Vision E Coupe-SUV modeli 306 beygir gücünde, 500 kilometre menzile sahip olacak. Aracın fiyatı yaklaşık 52 bin dolar.
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Bunun yanında Skoda Rapid Spaceback ile aynı boyutta olan tamamen elektrikli Felicia E modeli 170 beygir güç üretecek. Aracın fiyatı 31 bin 200 dolardan başlayacak.
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Hatcback ve Coupe-SUV modelleri markanın 122 yıllık tarinde en pahalı araçları olarak belirtilirken, 2020 yılına kadar piyasaya sürülmeleri bekleniyor.
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Tesla Model Y
Elektrikli araç üreticisi Tesla, Model 3'ün ardından şimdi de Model Y'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Model 3 platformunu temel alan küçük crossover Model Y'nin 2019 yılının sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Teknik özellikler ve fiyatı hakkında herhangi net bir bilgi olmasa da Model Y SUV'da Model 3 ile benzer bileşenlerler kullanılacak.
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Tesla, Model Y için ilk fotoğrafı geçtiğmiz günlerde paylaşmıştı. AutoExpress ise Model Y hakkında anlatılanlardan yola çıkarak Model 3 tabanlı yeni aracın nasıl görünebileceğine iklişkin bir çalışma yaptı ve yeni görseller hazırladı.
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İşte o görsellerden biri daha...
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Tesla Model 3
Tesla Model 3 28 Temmuz'da teslim edilmeye başladı. Fiyatı 35 bin dolardan başlayan Model 3'ün standart versiyonu 355 kilometre menzile sahip.
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Tesla temmuz ayından bu yana günde 1800 sipariş aldığını açıkladı.
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Ön siparişlerin bir kısmını 2017 yılının sonuna kadar teslim etmeyi planlayan Tesla, siparişlerin çoğunu 2018 yılında teslim edecek.
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Alman otomobil üreticisi 2020 yılında elektrikli crossover ID model ini piyasaya sürmeyi planlıyor.
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Fiyatı 30-35 bin dolar fiyat aralığında satılacak araç tek şarjla yaklaşık 400 ile 480 kilometre arasında menzile sahip olacak.
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Volkswagen, ID crossover modelinin azami hızının 160km/s olmasının yanında 0-100km/s'ye sekiz saniyeden az bir sürede ulaşaşacağını belirtiyor.
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VOLVO
Volvo'nun ilk elektrikli otomobili 2019 yılında yollarda olacak.
Volvo, nisan ayındaki açıklamasıında ilk elektrikli otomobilin Çin'de üretileğini ve dünya genelinde ihraç edileceğini
belirtti.
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Kuzey Amerika Volvo Ceo'su Lex Kerssemakers üretilecek ilk elektrikli arabanın fiyatının 35 bin dolar ile 40 bin dolar arasında olacağını bildirdi.
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Aracın tek şarjla 400 kilometre menzile ulaşması bekleniyor.
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