OTOMOBİL

Tesla yokken Fisker vardı... Karma Revero olarak geri döndü

15 Ağustos 2017 Salı, 14:04:17

Elektrikli otomobil denince şimdilerde herkesin aklına ilk gelen marka Tesla ama biraz daha geriye gidersek karşımıza Fisker çıkıyor. Çinli bir firmaya satılarak yok olmaktan kurtulan o efsane marka, şimdi geri döndü. İşte Karma Revero...

  • 1 Tesla yokken Fisker vardı... Karma Revero olarak geri döndü
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    haberturk.com tarafından derlenen habere göre, 2012 yılında Fisker Karma ile piyasaya çıkan Fisker, o dönem 2 bin araç satmış, ancak 2013 yılında iflas bayrağını çekmişti. 

     

     

     

  • 2 Tesla yokken Fisker vardı... Karma Revero olarak geri döndü
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    Daha sonra ise Çinli otomotiv parçaları üreticisi Wanxiang tarafından 150 milyon dolara satın alındı. 

     

     

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    Wanxiang, firmanın adını Karma Automotive olarak değiştirdi. 

     

     

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  • 4 Tesla yokken Fisker vardı... Karma Revero olarak geri döndü
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    Şimdi ise elektrikli otomobilin efsane modelini Karma Revero adıyla yeniden piyasaya çıkardı. 

     

     

     

     

  • 5 Tesla yokken Fisker vardı... Karma Revero olarak geri döndü
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    Araç Tesla'ya rakip olarak gösterilse de fiyat olarak çok daha yukarıda

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