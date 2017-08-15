OTOMOBİL
Tesla yokken Fisker vardı... Karma Revero olarak geri döndü
15 Ağustos 2017 Salı, 14:04:17 | Güncelleme: 14:27:26
Elektrikli otomobil denince şimdilerde herkesin aklına ilk gelen marka Tesla ama biraz daha geriye gidersek karşımıza Fisker çıkıyor. Çinli bir firmaya satılarak yok olmaktan kurtulan o efsane marka, şimdi geri döndü. İşte Karma Revero...
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haberturk.com tarafından derlenen habere göre, 2012 yılında Fisker Karma ile piyasaya çıkan Fisker, o dönem 2 bin araç satmış, ancak 2013 yılında iflas bayrağını çekmişti.
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Daha sonra ise Çinli otomotiv parçaları üreticisi Wanxiang tarafından 150 milyon dolara satın alındı.
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Wanxiang, firmanın adını Karma Automotive olarak değiştirdi.
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Şimdi ise elektrikli otomobilin efsane modelini Karma Revero adıyla yeniden piyasaya çıkardı.
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Araç Tesla'ya rakip olarak gösterilse de fiyat olarak çok daha yukarıda
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Tesla Model 3'ün 35 bin dolarlık, Model S'in de 70 bin dolarlık fiyatına karşın Karma Revero 132 bin dolarlık fiyat etiketi ile satılacak.
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Revero, iki elektrik motoruyla itiş sağlayan genişletilmiş menzile sahip elektrikli güç aktarım mekanizması ve jeneratör niteliği de olan 2.0 litre turboşarjlı dört silindirli motor kullanıyor
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İki motor toplamda 403 beygir güç üretiyor.
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Aracın menzili ise 480 km'ye kadar çıkıyor.
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Yaklaşık 5 m uzunluğundaki aracın genişliği ise 2.13 m.
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Revero, Finlandiya'da üretilen Fisker'den farklı olarak Karma'nın Kaliforniya Moreno Valley'deki yeni fabrikasında üretiliyor. (Foto: Businessinsider)
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Revero'nun kokpiti daha şık bir şekilde tasarlanmış ve daha lüks parçalarla donatılmış. (Foto: Businessinsider)
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Model S (fotoğraftaki) ile Karma Revero arasındaki en önemli farklardan birisi iç hacim.
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Model S sedan bir araç olarak geniş bir kullanım alanı sunarken, Revero dört kapılı bir coupe.
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Revero 0-100 km hızlanmasını 5.4 saniyede tamamlıyor.
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Aracın son hızı ise 200 km/s
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Aracın içerisinden görünüm...
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Diğer fotoğraflara aşağıya inerek bakabilirsiniz...
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