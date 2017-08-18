Rus GAZ Grubu Sakarya, GAZelle NEXT
OTOMOBİL

GAZelle NEXT marka kamyonetler Sakarya'da üretilecek

Rus GAZ Grubu Sakarya'daki üretimi büyütüyor

Rusya’nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu’nun, Sakarya’da GAZelle NEXT marka kamyonet üretimine başladığı bildirildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:35:57 Güncelleme: 09:50:08 AA

Rusya’nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu’ndan yapılan açıklamada, tümüyle metal kaplama olacak GAZelle NEXT marka kamyonetin üretimine Sakarya’da başlandığı belirtildi.

Kamyonete ait parçaların büyük kısmının Rus ve Türk üreticilerden temin edileceği kaydedilen açıklamada, aracın Türkiye’de sonbahar döneminde satışa çıkacağı duyuruldu.

GAZel-Bussiness ve Gazelle Next araçlarını montajından sonra Gazelle Next minibüs ve panel van modelinin Sakarya fabrikasındaki 3. üretim aşaması olduğu bildirilen açıklamada, şirketin aracın üretiminin sağlanması amacıyla montaj donanımlarını modernize ettiği ifade edildi.

Rus GAZ Grubu ile Türk Mersa Otomotiv, 2012 yılında GAZ markasının hafif ticari araçlarının Türkiye’de montajı ve satışı için iş birliğine başlamıştı.

  • Rus Gaz Grubu Sakarya
  • GAZelle NEXT
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