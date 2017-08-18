Fiat Chrysler Jeep
OTOMOBİL

Fiat Chrysler Çin firmasına mı satılacak?

Fiat Chrysler'ı kim alacak?

Fiat Chrysler'in uzun süredir başka bir otomobil üreticisiyle birleşme niyetinde son göstergeler Çin'in dev firmalarını gösteriyordu. Guangzhou ve Dongfeng Motor isimleri çıkarken, iki firmadan da açıklama geldi

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:58:24 Güncelleme: 12:09:24 HABERTURK.COM

İtalyanların kontrolündeki Fiat Chrysler'in, maliyetleri düşürmek ve işten çıkarmaları azaltmak için uzun süredir arayışta olduğu birleşme iddiaları gittikçe güçleniyor. Firmanın CEO'su Sergio Marchionne'nin demeçleri de iddiaları güçlendirir nitelikte ve satılma iddialarını doğruluyor.

General Motors'un ardından Çin'in devlet kontrolündeki anonim lirketi Guangzhou Automobile Group'un ismi gündeme gelmişti.

Amerika kıtasına yayılmaya çalışan Çinli otomobil üreticileri için bölgede güçlü olan Fiat Chrysler'in anahtar teslim bir fırsat olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyordu. 

Geçen hafta otomobil dünyasından kaynaklar Fiat yöneticilerinin Çin'e gittiğini dahi iddia etmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Söylentilerin merkezinde ise Çin hükümetinin yabancı firmaların satın alınması yoluyla firmalara yaptığı genişleme baskısı vardı. Guangzhou'nun dışında da pek çok Çinli üreticinin ismi Fiat ile anılıyordu fakat bunlar resmi açıkmalarla reddedilmişti.

Guangzhou yönetici Wu Yunchong da son günlerde gittikçe artan dedikodulara açıklık getirdi.

Reuters'a konuşan Wu Yunchong "Şu anda Fiat Chrylser'i satın alma planımız yok." dedi. Dongfeng Motor'da Zhou Mi de kelimesi kelimesine aynı açıklamayı yaptı.

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