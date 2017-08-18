Hyundai'den yeni bir elektrikli araç geliyor

Hyundai'nin halen üretimde olan elektrikli SUV modeli Tucson'un menzili ise 415 km.

Yeni aracın tanıtımında yapılan açıklamada, elektrikli araçların bundan sonraki dönemde Hyundai'nin üretim stratejisinin temelinde yer alacağı vurgulandı. Hyundai Başkan Yardımcısı Lee Kwang-guk, "Elektirikli araçları merkeze alarak doğa dostu otomobil stratejimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Markanın hidrojen yakıt hücreli elektrikli SUV'u önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ABD ve Avrupa'da, ardından da Güney Kore'de satışa çıkacak.

Hyundai bu aracın ardından Genesis markası altında da 2021 yılında yeni bir elektrikli araç daha piyasaya çıkaracak. Küçük SUV modeli Kona'nın 390 km menzilli elektirikli versiyonu ise önümüzdeki sene piyasada olacak.

Öte yandan toplam otomobil satışlarında Hyundai ile aynı sırada yer alan diğer Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia da 2020 yılına kadar üç ayrı elektirikli modeli piyasaya sürecek.

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