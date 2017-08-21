BFGoodrich Türkiye
OTOMOBİL

İzmir'den Samsun'a ralli başladı

Michelin tarafından üretilen BFGoodrich, Türkiye’deki ralli organizasyonlarının en iddialılarından Transanatolia Rally Raid’e sponsor oldu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:45:54 Güncelleme: 09:49:26

19 Ağustos’ta başlayan yarış bu yıl İzmir’den start adı. İzmir’den Samsun’a kadar sürecek macera dolu yarış, Akdeniz’e oradan da Karadeniz’e uzanacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Transanatolia Rally Raid’e İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Azerbaycan ve Kıbrıs’tan katılımcılar yarışıyor. Türkiye’den ise Selen & Koray Muratoğlu çifti de Toyota Hilux ile yarışıyor.

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