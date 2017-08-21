İzmir'den Samsun'a ralli başladı

19 Ağustos’ta başlayan yarış bu yıl İzmir’den start adı. İzmir’den Samsun’a kadar sürecek macera dolu yarış, Akdeniz’e oradan da Karadeniz’e uzanacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Transanatolia Rally Raid’e İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Azerbaycan ve Kıbrıs’tan katılımcılar yarışıyor. Türkiye’den ise Selen & Koray Muratoğlu çifti de Toyota Hilux ile yarışıyor.

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