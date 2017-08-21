OTOMOBİL
Kazalara karşı alınması gereken 15 temel önlem
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:26:07 | Güncelleme: 17:33:46
Trafikte yaşanan kazaların yaklaşık yüzde 90’lık bir bölümünün sürücü kaynaklı olmasından yola çıkan DRD, Hayatı Emniyetli Yaşa (HEY) projesi ile Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarını önlemek amacıyla daha güvenli bir sürüş için alınması gereken temel önlemleri paylaştı
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İşte hayat kurtaracak 15 temel önlem:
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1. Yola çıkmadan önce mutlaka seyahat planınızı iyi yapın; yolculuğunuzu da tatilinizin bir parçası olarak görerek acele etmeyin. Binek araçların karıştığı trafik kazalarının büyük bir bölümünün, sabırsızlık nedeniyle seyahatin tamamlanmasına yalnızca 80-100 km kala meydana geldiğini unutmayın
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2. Yol ile en önemli yaşam bağınız olan lastiklerinizin hava basıncını ve diş derinliğini mutlaka kontrol edin
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3. Eşyalarınızı bagaj içerisinde sabitleyin ve araç içerisinde hareket edebilecek veya görüşünüzü kısıtlayacak durumda hiçbir eşya bulundurmayın,
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4. Ağır ve yağlı yiyecekler tüketmeyin, ayran gibi uyku haline yol açabilecek içeceklerden kaçının,
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5. Sürekli cam açmak yerine klima kullanmayı tercih edin, belirli aralıklarla araç içerisindeki havayı mutlaka tazeleyin,
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6. Tüm yolcuların güvenlik açısından mutlaka emniyet kemerlerini taktığından emin olun,
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7. Gündüz yolculuklarında da trafik ortamında fark edilebilmek için kısa farlarınızı kullanın,
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8. Sürücünün dinç olması kadar aracın da dinç olması önemlidir. Yola çıkmadan evvel mutlaka aracınızın bakımını yaptırın, kısa bir süre önce bakım yaptırdıysanız dahi başta frenler olmak üzere yürüyen aksamı mutlaka tekrar kontrol ettirin,
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9. Trafik kurallarına mutlaka uyun. Hava ve yol şartlarına göre yasal hız limitleri içerisinde kalarak hızınızı kendiniz ayarlayın,
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10. Takip mesafenizi koruyun, doğru yerde ve doğru zamanda kendinizden emin bir şekilde sollama yapın. En küçük bir kuşkunuz varsa sollama manevrası yapmayın,
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11. 8 saatten fazla araç kullanmayın. Her 2 saatte bir mola vermeyi ve mola esnasında hareket etmeyi ihmal etmeyin.
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12. Yol boyunca trafik ışık, levha, işaret ve işaretçilerine dikkat edin. Yerleşim bölgelerinde azami dikkat gösterin,
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13. Seyir halinde asla dikkatinizi yoldan ayırmayın ve kesinlikle cep telefonu kullanmayın,
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14. Trafikte kimseye ders vermeye kalkışmayın, gereksiz tartışma ve mücadelelere asla girmeyin,
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15. Herhangi bir maddi hasarlı kazaya karışılması durumunda, öncelikle kaza yerinin güvenliğini sağlayın.