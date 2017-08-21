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8. Sürücünün dinç olması kadar aracın da dinç olması önemlidir. Yola çıkmadan evvel mutlaka aracınızın bakımını yaptırın, kısa bir süre önce bakım yaptırdıysanız dahi başta frenler olmak üzere yürüyen aksamı mutlaka tekrar kontrol ettirin,