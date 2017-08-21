OTOMOBİL

Kazalara karşı alınması gereken 15 temel önlem

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:26:07

Trafikte yaşanan kazaların yaklaşık yüzde 90’lık bir bölümünün sürücü kaynaklı olmasından yola çıkan DRD, Hayatı Emniyetli Yaşa (HEY) projesi ile Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarını önlemek amacıyla daha güvenli bir sürüş için alınması gereken temel önlemleri paylaştı

  • 1 Kazalara karşı 15 temel önlem
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    İşte hayat kurtaracak 15 temel önlem:

     

     

  • 2 Kazalara karşı 15 temel önlem
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    1. Yola çıkmadan önce mutlaka seyahat planınızı iyi yapın; yolculuğunuzu da tatilinizin bir parçası olarak görerek acele etmeyin. Binek araçların karıştığı trafik kazalarının büyük bir bölümünün, sabırsızlık nedeniyle seyahatin tamamlanmasına yalnızca 80-100 km kala meydana geldiğini unutmayın

  • 3 Kazalara karşı 15 temel önlem
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    2. Yol ile en önemli yaşam bağınız olan lastiklerinizin hava basıncını ve diş derinliğini mutlaka kontrol edin

     

     

     

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    3. Eşyalarınızı bagaj içerisinde sabitleyin ve araç içerisinde hareket edebilecek veya görüşünüzü kısıtlayacak durumda hiçbir eşya bulundurmayın,

     

     

  • 5 Kazalara karşı 15 temel önlem
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    4. Ağır ve yağlı yiyecekler tüketmeyin, ayran gibi uyku haline yol açabilecek içeceklerden kaçının,

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