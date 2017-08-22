OTOMOBİL

Arabalarla ilgili ilginç bilgiler

22 Ağustos 2017 Salı, 10:23:35

Otomobillerle ilgili muhtemelen daha önce hiç duymadığınız sıra dışı bilgiler

  • 1 Arabalarla ilgili ilginç bilgiler
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    İşte günümüzde milyonlarca insanın kullandığı, ulaşımın bel kemiği otomobillerle ilgili ilginç bilgiler...

  • 2 Arabalarla ilgili ilginç bilgiler
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    Her arabanın ortalama 30 bin farklı parçası bulunuyor!

  • 3 Arabalarla ilgili ilginç bilgiler
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    Elektrikli araçların en önemli özelliklerinden biri sessiz çalışması. Ancak ABD ve Avrupa yasalarına göre elektrikli araçların yapay ses çıkarması zorunlu! Sebep ise yayaları olası araç kazalarından korumak!

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  • 4 Arabalarla ilgili ilginç bilgiler
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    Dünya genelinde bir aracın ömrünün yüzde 95'i park halinde geçiyor!

  • 5 Arabalarla ilgili ilginç bilgiler
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    Araba radyosu ilk kez kullanılmaya başlandığında yasaklanması gündeme gelmişti! Sebebi ise radyonun sürücülerin dikkatini dağıtabilme ve kaza yapabilme ihtimaliydi!

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