OTOMOBİL
Arabalarla ilgili ilginç bilgiler
22 Ağustos 2017 Salı, 10:23:35 | Güncelleme: 10:51:41
Otomobillerle ilgili muhtemelen daha önce hiç duymadığınız sıra dışı bilgiler
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İşte günümüzde milyonlarca insanın kullandığı, ulaşımın bel kemiği otomobillerle ilgili ilginç bilgiler...
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Her arabanın ortalama 30 bin farklı parçası bulunuyor!
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Elektrikli araçların en önemli özelliklerinden biri sessiz çalışması. Ancak ABD ve Avrupa yasalarına göre elektrikli araçların yapay ses çıkarması zorunlu! Sebep ise yayaları olası araç kazalarından korumak!
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Dünya genelinde bir aracın ömrünün yüzde 95'i park halinde geçiyor!
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Araba radyosu ilk kez kullanılmaya başlandığında yasaklanması gündeme gelmişti! Sebebi ise radyonun sürücülerin dikkatini dağıtabilme ve kaza yapabilme ihtimaliydi!
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Türkiye'de gereksiz yere sık sık çalınan kornaları örneğin New York'ta çalmak yasak! Gerçekten acil durumlar hariç elbette...
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Brezilya'da satılan araçların yüzde 90'ı etanol olarak da bilinen ve şeker kamışından üretilen yakıtı kullanıyor.
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Bentley, Bugatti, Lamborghini, Audi, Ducati ve Porshce markalası Volskwagen'e ait!
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Rusya'da kirli araçları yolda görmeniz düşük bir ihtimal; zira para cezası var!
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Ralph Teetor tarafından geliştirilen hız sabitleyici (Cruise Control) yakıt tasarrufu sağlayan bir sistem. Ancak ilginç olan bu icadı yapan Teetor'un doğuştan görme engelli olması...
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20. yüzyılda at arabalarının dışkı dolayısıyla yarattığı kirliliğe alternatif olarak motorlu taşıtlar o yıllar 'yeşil çözüm' olarak düşünülmüştü. Bugün ise durum tam tersi!
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Google'ın geliştirdiği dünyanın ilk sürücüsüz otomobili 2012 yılında Nevada'da yollara çıktı.
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Louis Chevrolet... Checrolet markasını yaratan isim... Ancak ölüm sebebi iflas ve kötü çalışma koşullarıydı!
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Yüksek fiyatı düşünüldüğünde bir Bugatti sahibi aslında 84 araba, 3 jet ve hatta bir de yat alabilirmiş!
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Araç kazalarından her yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin insan hayatını kaybediyor!
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Norveç'te satılan yeni araçların yarısı ya elektrikli ya da hibrid modellerden oluşuyor.
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Sürücüler mesajlaşırken kaza yapma olasılığını 23 kat birden artırıyor!
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Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sürücüsüz otomobiller yaygınlaştığında araç kazaları yüzde 90 oranında azalacak!
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Araç parçalarının yüzde 80'i geri dönüştürülebiliyor ve yeniden farklı amaçlarla kullanılabiliyor.
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1904'ten bu yana araç üreten Rolls-Royce'un bugüne kadar üretilen otomobillerinin yüzde 75'i hala yollarda...
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Bilinen ilk motorlu araç kazası 1891 yılında ABD'nin Ohio eyaletinde meydana geldi.
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Amerika’da bir otomobil kazasında ölen ilk kişi ise 68 yaşındaki bir emlak komisyoncusu olan Henry H. Bliss’tir. 14 Eylül 1899’da New York’ta, Bey Bliss tramvaydan indi, bir kadın yolcuya yardımcı olabilmek için döndü ve bir taksi ona çarptı.
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Yapılan ilk arabalarda direksiyon yoktu.
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Onun yerine iki tane kol vardı sağdakini çekince sağa soldakini çekince araba sola gidiyordu ve motoru çalıştırmak için bir çalıştırma demirine ihtiyaç duyuluyordu.
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New York Polis Departmanı, 1898’de aşırı hız yapan araba kullanıcılarını takip etmek için bisiklet kullanırdı.
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İlk aşırı hız cezası 1902’de yazıldı.
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Ortalama bir otomobili geri dönüşümde yumruk büyüklüğündeki parçalara ayırmak yaklaşık 45 saniye alıyor.
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Arabalardaki ilk gaz göstergeleri 1922’de kullanılmaya başladı.
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1923’te arabalar için kadınlar tarafından yapılan 173 yeni icat tanıtıldı.
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Bunların arasında karbüratör ve elektrikli motor çalıştırıcısı da bulunuyor.
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Buick, ilk elektrikli sinyali 1938’de çıkardı.
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Amerikan yapımı arabaların çoğunun kornası Fa notasından çalar.
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Ortalama olarak bir arabada 914 metre kadar elektrik kablosu vardır.
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Arabalardaki hava yastıkları saatte 200 milde patlar.
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The Peanuts (Snoopy) karakterleri, ilk olarak 1957 senesinde, Ford Fairlaine otomobil reklamı için anime edildi.
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Ortalama olarak bir insan tüm hayatının iki haftasını trafik ışıklarının değişmesini bekleyerek harcar.
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Kişi başına en çok Rolls Royce düşen ülke Hong Kong’dur.
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Amerika’daki ilk parkur, 3 milyon kaldırım taşından oluşan Indianapolis Motor Speedway’dir.
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2003 senesinde Amerika’da 17,013 insan alkolle ilgili araba kazalarında can verdi. Bu neredeyse her yarım saatte bir kişinin öldüğü anlamına geliyor.
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Tek bir arabanın geri dönüşümünü yapmak 1 tondan fazla demir cevheri, 635 kilogram kömür ve 54 kilogram kireçtaşı tasarrufu yapmamızı sağlar.
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Otomobiller bugün dünyada en çok geri dönüşümü yapılan ürünlerdendir.
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Bugün yollardaki arabaların hemen hepsinin geri dönüşümü yapılmıştır. Demir ve çelik içerikleri sayesinde.
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Ocağa ihtiyacınız yok! Bir araç motoru üzerinde de yemeğinizi pişirebilirsiniz!