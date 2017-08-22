Arabalarla ilgili ilginç bilgiler

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Amerika’da bir otomobil kazasında ölen ilk kişi ise 68 yaşındaki bir emlak komisyoncusu olan Henry H. Bliss’tir. 14 Eylül 1899’da New York’ta, Bey Bliss tramvaydan indi, bir kadın yolcuya yardımcı olabilmek için döndü ve bir taksi ona çarptı.