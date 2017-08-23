Hyundai resmen pick up segmentine giriyor

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Hyundai pick-up modeli ile ABD pazarını hedefleyecek. Rakiplerine göre biraz daha ufak olmasının Hyundai adına bir avantaj yaratabileceği belirtiliyor.

Honda da Ridgeline ile ABD'de benzer bir strateji uygulamış ve 20 bini aşan bir satış rakamına ulaşmıştı.