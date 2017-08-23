OTOMOBİL

Hyundai resmen pick up segmentine giriyor

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:10:01 HABERTURK.COM

Otomotivde son dönemde yükselen trend olan pick-up segmentine şimdi de Hyundai giriyor. Koreli üretici bu segmentteki ilk aracını tanıtırken, geçtiğimiz günlerde de Mercedes X-Class ile pick-up segmentine adım atmıştı.

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    İşte Hyundai'nin yeni pick-up'ı ve Mercedes X Class...

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    Hyundai'nin iki yıl önce Detroit Otomobil Fuarı'nda konseptini görücüye çıkardığı pick-up modelini üretme kararı aldı. 

     

     

     

     

     

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    Açıklamayı ise bizzat Hyundai'nin tepe yöneticilernden Michael O'Brien Reuters'a yaptı. 

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    Aracın Hyundai'nin SUV modellerinin üretim bantlarını paylaşması bekleniyor. 

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    Gelen ilk fotoğraflara göre rakiplerinden biraz daha ufak gözüken aracın fiyatının ise segmentine göre uygun olacağı tahmin ediliyor. 

     

     

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