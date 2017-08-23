OTOMOBİL
Hyundai resmen pick up segmentine giriyor
23 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:10:01 | Güncelleme: 17:26:11
HABERTURK.COM
Otomotivde son dönemde yükselen trend olan pick-up segmentine şimdi de Hyundai giriyor. Koreli üretici bu segmentteki ilk aracını tanıtırken, geçtiğimiz
günlerde de Mercedes X-Class ile pick-up segmentine adım atmıştı.
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İşte Hyundai'nin yeni pick-up'ı ve Mercedes X Class...
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Hyundai'nin iki yıl önce Detroit Otomobil Fuarı'nda konseptini görücüye çıkardığı pick-up modelini üretme kararı aldı.
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Açıklamayı ise bizzat Hyundai'nin tepe yöneticilernden Michael O'Brien Reuters'a yaptı.
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Aracın Hyundai'nin SUV modellerinin üretim bantlarını paylaşması bekleniyor.
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Gelen ilk fotoğraflara göre rakiplerinden biraz daha ufak gözüken aracın fiyatının ise segmentine göre uygun olacağı tahmin ediliyor.
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Hyundai, yeni pick-up modeli için henüz bir isim belirlemedi.
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Hem iki çeker hem de dört çeker opsiyonlarının olması bekleniyor.
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Hyundai bu modelle yükselen pick up pazarından pay almayı hedefliyor.
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Araçla ilgili ilk tahminler 2019 yılında gelebileceği üzerineydi. Ancak şu anda net bir tahmin yapılamıyor.
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Hyundai pick-up modeli ile ABD pazarını hedefleyecek. Rakiplerine göre biraz daha ufak olmasının Hyundai adına bir avantaj yaratabileceği belirtiliyor.
Honda da Ridgeline ile ABD'de benzer bir strateji uygulamış ve 20 bini aşan bir satış rakamına ulaşmıştı.
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Mercedes X Class
Alman otomotiv devi Mercedes, tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi ve X-Class'ın resmi tanıtımını yaptı.
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Araç Almanya'nın ardından 2018 yılında Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ihraç edilecek. 2019 yılında ise Latin Amerika yollarında olacak.
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Mercedes, X-Class ile Ford F150, Nissan Navara, Toyota Hilux ve Volkswagen Amarok gibi araçlara rakip olacak.
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X-Class'ın boyu 5.34 metre ve genişliği 1.92 metre olarak açıklandı.
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Aracın yükleme kapasitesi ise 1.042 kg.
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Mercedes X-Class ilk etapta 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımana sahip ikisi dizel biri benzinli üç farklı motor seçeneği ile gelecek.
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X220d ve X250d dizel modelleri sırasıyla 163 ve 190 beygir güç üretecek.
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Benzinli motor ise 165 beygir gücünde olacak.
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Mercedes X-Class'ın fiyatı ise Almanya'da tüm vergiler dahil 37 bin 300 eurodan başlayacak.