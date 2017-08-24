En hızlı BMW M5 geliyor

Eylül ayında gerçekleşecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda müşterilerinin karşısına çıkacak olan yeni BMW M5'in resmi tanıtımı yapıldı. Satışına 2018 yılında başlanacak olan araç, şu ana kadar üretilen altı M5 versiyonu içinde en hızlısı olacak.
Bir önceki modelin M5 versiyonu 4.4 litrelik V8 motoruyla standart seçeneği 560 beygir güç, 677Nm tork üreterek 0-100km/s'yi 4.3 saniyede alıyordu.
Yarış paketli seçeneği ise 575 beygir güç üreterek 4.2 saniyede alabiliyordu.
Mercedes-AMG E63 S'in rakibi olarak belirtilen yeni BMW M5 ise 4.4 litre V8 çift turbolu motoruyla 600 beygir güç ve 750Nm tork üreterek 0-100km/s'ye 3.2 saniyede ulaşabilecek.
BMW M5'in bu değerle şimdiye kadar üretilmiş en hızlı versiyon olduğu belirtildi.