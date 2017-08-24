En hızlı BMW M5 geliyor

1 | 8

Eylül ayında gerçekleşecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda müşterilerinin karşısına çıkacak olan yeni BMW M5'in resmi tanıtımı yapıldı. Satışına 2018 yılında başlanacak olan araç, şu ana kadar üretilen altı M5 versiyonu içinde en hızlısı olacak.