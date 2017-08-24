Türk mühendislerinin ürettiği kamyonlar Çin'de

Ford Otosan’ın Çinli Jiangling Motors Corporation (JMC) Limited Şirketi ile imzaladığı motor teknolojisi, şasi ve kabin üretim lisans anlaşmalarının ardından JMC markası altında üretimine başlanan, Türk mühendislerinin emeği bulunan ilk “JMC HT” model kamyonlar Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Ford Otosan teknolojisiyle geliştirilen Ecotorq motorlara sahip “JMC HT” modeli, tamamı Ford Otosan’ın Çin’de görevlendirdiği Türk mühendislerin katkılarıyla üretiliyor.

Çinli Jiangling Motors Corporation Limited Şirketi ve bu şirketin iştiraki JMC Heavy Duty Vehicle Co. Limited Şirketi ile imzalanan teknoloji lisans anlaşması doğrultusunda Ford Otosan ilk olarak, 2013 yılında fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlarının, JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere Çin’de üretilmesine izin vermişti.

Ardından, şasi, kabin ve parçalarının tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili ürün teknolojisi ve know-how aktarımını öngören lisans anlaşması yapılmış, araç geliştirme programına geçilmesiyle de süreç tamamlanmıştı. Yüzde yüz Ford Otosan mühendisliğine sahip Ecotorq motorlarla üretimi başlayan kamyonlar, JMC markası ile satışa sunuluyor olacak.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

JMC markası altında Çin’de de üretilerek, yollara çıkmaya hazırlanan Ecotorq motorlu JMC HT kamyonların tüm mühendislik sorumluluğunun Ford Otosan’a ait olduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Bugün dünyanın en büyük kamyon pazarı Çin’de ve fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz, Ecotorq motorlu JMC HT kamyonlar burada yollara çıkmaya hazırlanıyor. Nisan ayında Şanghay’da yapılan Autoshow fuarında JMC tarafından ‘hero - kahraman’ sıfatıyla tanıtılan ve dikkatleri üzerine çeken kamyonumuz, 2017 yılının son aylarında pazara sunuluyor olacak. Türkiye’de lisanslanan Ecotorq motorlarının ve mühendislerimizin emeğiyle üretilen kamyonlarımızın dünya çapındaki bu başarısı, Ford Otosan ve Türkiye otomotiv sektörü adına önemli bir dönüm noktasıdır. JMC ile gerçekleştirdiğimiz lisans anlaşması, Türkiye’de bu büyüklükte gerçekleştirilen ilk lisans anlaşması niteliğinde.

Dolayısıyla Ecotorq motorlu kamyonlar, sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor. Bugün, Ford Otosan olarak Avrupa’daki en önemli ticari araç üreticisiyiz. Hem araç hem de motor konusunda tasarım ve mühendislik çalışmalarını gerçekleştiren Ford’un en büyük 3 Ar-Ge merkezinden biriyiz.

Ford Otosan olarak, sadece Türkiye’ye değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil potansiyel ihracat pazarlarının tamamına rekabetçi ürünler sunabilmek için tüm mühendislik gücüyle, ileri ve yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Ford Otosan’ın global arenadaki yeri ve global mühendislik gücü ile Türkiye ekonomisine ve otomotiv sektörüne katma değer sağlamaktan gurur duyuyoruz.”