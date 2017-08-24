Uzun yola çıkarken neler yapılmalı?

Pirelli Otomobil Lastikleri CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “20 milyonun üzerinde aracın trafiğe kayıtlı olduğu Türkiye’de, özellikle bayram tatili dönemlerinde trafik kazalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Mevsime ve yol koşullarına uygun olmayan lastik seçimleri, gerekli kontrollerin yapılmaması kazalara davetiye çıkartan unsurlar. Aslında çok az vaktinizi alacak bazı kontrolleri yaparak can ve mal kayıplı trafik kazalarının önüne geçmek mümkün. Bu bayram tatilinde sürücülerin aileleri ile güvenli bir seyahat için gerekli kontrolleri yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Uzun yolculuklara çıkmadan önce yapılması tavsiye edilenler şöyle:

LASTİK HAVA BASINCINIZI MUTLAKA KONTROL EDİN

Yola çıkmadan önce lastiklerinizin basınçlarını kontrol etmeyi unutmayın. Bu kontrol işlemini lastikler soğukken gerçekleştirin çünkü ısınan lastiklerdeki hava genleşeceği için basınç artacaktır. Lastiklerinizin otomobil üreticiniz tarafından tavsiye edilen basıncın altında şişirilmiş olmaları yolculuk esnasında, sürüş güvenliğiniz ile ilgili örneğin fren mesafesi, yol tutuş performansını olumsuz yönde etkiliyeceği gibi yakıt tüketiminizi artıracaktır ve lastik ömrünü kısaltacaktır.

YOLCU SAYISI VE YÜK DURUMUNA GÖRE LASTİK BASINCINIZI GÜNCELLEYİN

Lastiklerinizin ideal basınç seviyeleri otomobilinizdeki yolcu sayısı ve yük durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Otomobil üreticinizin önerdiği ideal lastik basınç değerleri genellikle araç el kitabı veya yakıt deposu kapağı içinde yazılı oluyor. Lastik basıncınızı yolcu ve yük durumuna göre güncellemeniz seyahatinizin güvenliğini sağlarken size yakıt tasarrufu olarak da geri dönüyor.

LASTİKLERİNİZİN GENEL DURUMUNU KONTROL EDİN

Kaldırım, kasis ve diğer engellere çarpamalar veya sürtünmeler sonucunda lastiklerin iç taraflarında gözle görülmeyen hasarlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda lastik bir uzmana mutlaka kontrol ettirilmelidir. Lastik yapısında oluşan hasarlar (lastiğin yanağında belirgin bir çıkıntı, yükseklik ya da balon gibi) sürüş güvenliği açısından uygun olmayıp lastiğin değişmesini gerektirir.

OTOMOBİLİNİZDE YAZ LASTİĞİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Kış lastiklerini hala değiştirmemiş olan sürücüler vakit kaybetmeden lastiklerini yaz lastikleri veya dört mevsim lastikleri ile değiştirmeliler. +7 derece ve üstü sıcaklıklarda kullanılan kış lastikleri, yaz lastikleri gibi performans gösteremez. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanmaya devam ediyor olmamız; güvenlik ekonomi ve konfordan feragat etmemiz anlamına geliyor. ADAC tarafından gerçekleştirilen testlerde yaz mevsiminde kış lastikleri kullanımı durma mesafelerini yüzde 44 oranına artacağı görülmüştür.

kurban bayramı 2017

uzun yola çıkarken neler yapılmalı

pirelli lastik

lastik