Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim' iki ay boyunca bakımda olacak

Eskişehir'de özel bir cam bölmede sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in, 5 Eylül'de yıllık bakıma alınacağından ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'den (TÜLOMSAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜLOMSAŞ'ta üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", fabrikanın bahçesindeki özel bir cam bölgede sergileniyor.

Yılda yaklaşık 70 bin kişi tarafından ücretsiz ziyaret edilebilen otomobilin, daha rahat ve güvenli ortamda sergilenmesi amacıyla TÜLOMSAŞ yerleşkesinde açık hava sergi alanı oluşturulması yönünde çalışmalar başlatıldı.

Açık hava sergi alanı peyzaj ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra 5 Eylül'de 2 ay süreyle yıllık bakımı yapılacak "Devrim", bu süre içinde ziyaret edilemeyecek.

Açık hava sergi alanının hizmete giriş tarihinin TÜLOMSAŞ tarafından ilan edileceği kaydedildi.

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