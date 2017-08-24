ilk yerli otomobili, devrim, tülomsaş
OTOMOBİL

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim' iki ay boyunca bakımda olacak

İlk yerli otomobilimiz 'Devrim' iki ay boyunca bakımda olacak

Eskişehir'de üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", yıllık bakımı yapılacağı için sergilendiği TÜLOMSAŞ yerleşkesinde iki ay ziyarete kapalı kalacak

24 Ağustos 2017 Perşembe, 17:18:55 Güncelleme: 17:46:47 AA

Eskişehir'de özel bir cam bölmede sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in, 5 Eylül'de yıllık bakıma alınacağından ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'den (TÜLOMSAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜLOMSAŞ'ta üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", fabrikanın bahçesindeki özel bir cam bölgede sergileniyor.

Yılda yaklaşık 70 bin kişi tarafından ücretsiz ziyaret edilebilen otomobilin, daha rahat ve güvenli ortamda sergilenmesi amacıyla TÜLOMSAŞ yerleşkesinde açık hava sergi alanı oluşturulması yönünde çalışmalar başlatıldı.

Açık hava sergi alanı peyzaj ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra 5 Eylül'de 2 ay süreyle yıllık bakımı yapılacak "Devrim", bu süre içinde ziyaret edilemeyecek.

Açık hava sergi alanının hizmete giriş tarihinin TÜLOMSAŞ tarafından ilan edileceği kaydedildi.

  • ilk yerli otomobil devrim
  • devrim eskişehir
  • devrim
  • TÜLOMSAŞ
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme