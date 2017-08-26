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Italdesign ve Airbus işbirliğiyle tasarlanan uçan otomobilin üzerinde dört ayrı pervane bulunuyor ve uçuşunı drone gibi gerçekleştiriyor. Karbon fiber bir gövdeye sahip aracı boyu 2.6 metre. Otomobil, dikey olarak kalkıp iniyor. Arzuya göre havada veya yerde kullanılabiliyor.