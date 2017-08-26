OTOMOBİL
En dikkat çekici 11 konsept model
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:15:20 | Güncelleme: 13:31:49
HABERTURK.COM
Konsept otomobiller otomotiv üreticilerinin yakın gelecekte ne tür araçlar üreteceğini göstermesi açısından çok önemli. Bunun yanında konsept aracı segmenti kendi meraklılarını da yaratmış durumda. Birçok otomobilsever konsept otomobilleri yakından izliyor ve endüstrideki gelişimin yönünü anlamaya çalışıyor.
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Peki bu yıl içerisinde görücüye çıkarılan en dikkat çekici konsept otomobiller hangisi dersiniz? İşte içerisinde bahçe olandan tamamen kendi gidene, hem havada hem de karada hareket edebileninden 'duygu okuyanı'na kadar birbirinden ilginç 11 konsept otomobil.
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1- Airbus Pop.up
Airbus, Pop.Up adını verdiği uçan otomobil konseptini Mart ayında yapılan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda görücüye çıkardı. İki koltuklu ve elektrikli bu aracın menzili 100 km.
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Italdesign ve Airbus işbirliğiyle tasarlanan uçan otomobilin üzerinde dört ayrı pervane bulunuyor ve uçuşunı drone gibi gerçekleştiriyor. Karbon fiber bir gövdeye sahip aracı boyu 2.6 metre. Otomobil, dikey olarak kalkıp iniyor. Arzuya göre havada veya yerde kullanılabiliyor.
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2- Volkswagen Sedric
Volkswagen de tamamen kendi kendine gidebilen konsept aracı Sedric'i Cenevre'de otomobilseverlerin beğenisine sundu.
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Yolculukla ilgili tüm bilgiler, ön camın yerini alan büyük bir OLED ekran aracılığıyla yolculara sunuluyor. Kullanıcılar araçla konuşup istedikleri gibi komut verebiliyor.
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Yapay zeka ile çalışan araçta direksiyon, pedal veya kokpit bulunmuyor. Dolayısıyla bir insanın kullanabilmesi mümkün değil.
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3- Toyota i-TRIL
Toyota'nın i-TRIL konsept aracı da Cenevre'de görücüye çıkanlardan. İki koltuklu araç motorsikletlere alternatif olarak gösteriliyor.
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Toyota'nın Active Lean teknolojisini kullanan araç manevra yapılacak alana göre kendi tekerleklerini ayarlayabiliyor.
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Menziili ise 200 km'ye kadar çıkabiliyor.
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4- FIAT CHRYSLER
Fiat Chrysler de bu sene konsept dünyasına katılanlardan. Yukarıdaki örneklerden farklı olarak araç daha büyük ve ağır görünüyor.
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Üçüncü seviyede otonom bir sürüş sağlayan araç 350 km gidebiliyor.
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Pilin yarısı 20 dakikada dolabiliyor.
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5- Rinspeed Oasis
Bu sene görücüye çıkan konsept araçlar arasında en ilginç olanlardan biri.
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Aracın içerisinde Bonzai ağaçları ve turp bitkisinden oluşan gerçek bir bahçe bile var.
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Araç sesle veya uzaktan el kol hareketleri ile kumanda edilebiliyor.
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6- Honda NeuV
Honda aracın ilk görüntülerini geçtiğimiz Aralık ayında yayınlamasına karşın resmi gösterimini Las Vegas'taki CES'te yaptı.
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Araçla ilgili bildiğimiz tek şey otonom sürüş özelliği ile elektrikli olması. Honda şimdilik bunun haricinde bir bilgi paylaşmıyor.
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Yapay zeka teknolojisi ile çalışan aracın, sürüş deneyimini iyileştirmek için sürücünün 'duygularını okuyabileceği' iddia ediliyor
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7- Volkswagen Hippiemobile
Volkswagen, klasik haline gelen T2 minibüsünü tamamen yeniliyor.
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Yeni araç elektrikli olacak ve tek şarjla 430 km gidebilecek.
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Araçta ilginç inovasyonlar da var. Örneğin tablet konsoldan çıkarılıp dışarıda da kullanılabilecek. Ayrıca kapılarını cep ttelefonu ile açıp kapayabilecek.
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8- Toyota
Toyota yeni konsept aracını Las Vegas'ta düzenlenen CES Fuarı'nda tanıtı.
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Konsept araçta dokunmatik bir ekran bulunmuyor. Kapıları ise yukarı doğru açılıyor.
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Araçta bulunan ve Yui adı verilen asistan sürüş sırasında sizinle sohbet ederek uyumanızı engelliyor ve dikkatinizi yola vermenizi sağlıyor.
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9- BMW
BMW'nin son konsept aracı firmanın geleceğe yönelik vizyonunu da ortaya koyuyor. Araç tamamen kendi kendine gidebilir özelliğe sahip.
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İç alanının genişliği ile dikkat çeken araçta yolcuların okuyabilmesi için bir kitaplık dahi bulunuyor.
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10- Nissan VMotion
Nissan, VMotion adını verdiği konsept aracını Detroit Otomobil Fuar'nda görücüye çıkardı.
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Geometrik dizaynı ve tasarımı ile dikkat çeken aracın kapılarının açılış şekli de ilgi görüyor.
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Araçtaki ProPilot sistem, 100 km'ye kadar hızlarda otonom sürüşe izin veriyor.
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11- Citroen C-Aircross
Citroen, konsept aracı C-Aircross'u şubat ayında tanıttı.
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Modern bir gövde yapısına sahip araçta birden fazla renk kullanılmış.
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Kameralar dikiz aynalarına yerleştirilmiş. Böylece çevre kontrolü çok daha etkili bir şekilde yapılabiliyor. Aynı zamanda panoramik bir sunroof da bulunuyor.