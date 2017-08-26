OTOMOBİL

En dikkat çekici 11 konsept model

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:15:20 HABERTURK.COM

Konsept otomobiller otomotiv üreticilerinin yakın gelecekte ne tür araçlar üreteceğini göstermesi açısından çok önemli. Bunun yanında konsept aracı segmenti kendi meraklılarını da yaratmış durumda. Birçok otomobilsever konsept otomobilleri yakından izliyor ve endüstrideki gelişimin yönünü anlamaya çalışıyor.

  • 1 En dikkat çekici 11 konsept model
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    Peki bu yıl içerisinde görücüye çıkarılan en dikkat çekici konsept otomobiller hangisi dersiniz? İşte içerisinde bahçe olandan tamamen kendi gidene, hem havada hem de karada hareket edebileninden 'duygu okuyanı'na kadar birbirinden ilginç 11 konsept otomobil. 

     

  • 2 En dikkat çekici 11 konsept model
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    1- Airbus Pop.up

     

    Airbus, Pop.Up adını verdiği uçan otomobil konseptini Mart ayında yapılan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda görücüye çıkardı. İki koltuklu ve elektrikli bu aracın menzili 100 km. 

     

     

  • 3 En dikkat çekici 11 konsept model
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    Italdesign ve Airbus işbirliğiyle tasarlanan uçan otomobilin üzerinde dört ayrı pervane bulunuyor ve uçuşunı drone gibi gerçekleştiriyor. Karbon fiber bir gövdeye sahip aracı boyu 2.6 metre. Otomobil, dikey olarak kalkıp iniyor. Arzuya göre havada veya yerde kullanılabiliyor. 

     

     

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  • 4 En dikkat çekici 11 konsept model
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    2- Volkswagen Sedric

    Volkswagen de tamamen kendi kendine gidebilen konsept aracı Sedric'i Cenevre'de otomobilseverlerin beğenisine sundu. 

     

     

     

  • 5 En dikkat çekici 11 konsept model
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    Yolculukla ilgili tüm bilgiler, ön camın yerini alan büyük bir OLED ekran aracılığıyla yolculara sunuluyor. Kullanıcılar araçla konuşup istedikleri gibi komut verebiliyor. 

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