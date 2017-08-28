Yeni Fiat 500 L satışa çıktı, işte fiyatı

Yeni Fiat 500 L'nin İzmir'de düzenlenen lansman toplantısında konuşan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, dünya genelinde aile otomobili olarak bilinen MPV'lerden SUV'lara doğru bir kayış olduğunu söyledi.

Tüketicilerin otomobillerde biraz daha sportif bir görüntü, güç ve performans istediğini belirten Aytaç, 500 L'deki yeniliklerin de tüketici beklentileri dikkate alınarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Yeni versiyona biraz daha SUV özellikleri eklendiğini anlatan Aytaç, aracın SUV pazarına girecek şekilde tasarlandığını kaydetti.

HEDEF SUV KARAKTERİNİ YANSITMAK

Fiat Otomobil Pazarlama Müdürü Berk Arı da aracın tasarım, aileye uygunluk ve teknolojik olarak üç ayrı boyutta yenilendiğini ifade etti. Burun kısmının belirginleştirildiğini ve gündüz sürüş farlarının LED'ler ile yenilendiğini anlatan Arı, ızgara ve arka tamponda yapılan değişikliklerle aracın daha maskülen bir görüntüye kavuştuğunu söyledi. Arı, "Yeni tasarımla hedef biraz daha SUV karakterini yansıtmak ama özü de korumak" dedi.

Arı, yıl sonu satış hedefinin de 500 ailesinin tüm modelleri için toplam 3 bin 500 adet olduğunu sözlerine ekledi.

3 MOTOR TİPİ

Düzenlenen lansman toplantısında verilen bilgiye göre yeni 500L'de 1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet II dizel motor olmak üzere üç farklı motor tipi ve üç farklı versiyon bulunacak. Ayrıca 7 koltuk kapasitesine sahip daha uzun karoserli Wagon versiyon da bulunacak.

Yeni 500L 79 bin 900 TL ile 105 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla satılacak.

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