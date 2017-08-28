Yılda kaç bin km araç kullananlar dizel almalı?

İkinciyeni Marka Direktörü Emre Ayyıldız, tüketicilerin araç alırken kararsızlık yaşadığı konulardan birinin de dizel- benzinli ikileminin olduğunu vurguladı. Ayyıldız bu kararı verirken dikkat edilecek noktaları şöyle özetledi:

“Bizim verilerimize göre yıllar içerisinde karşılaşılan lastik, bakım, kasko, yakıt, değer kaybı maliyetleri incelenmeli. Kullanıcının bu noktada ilk 3 yıl içinde gerçekleştirdiği performans gerçekten de çok önemli. Üçüncü yılın sonunda yıllık 30 bin kilometre, toplamda 90 bin kilometre kullanıldığı takdirde dizel otomobiller benzinli otomobile göre avantajlı konuma geçiyor”.

Ayyıldız, 3 yıldan önce ve yıllık 30 bin kilometreden daha az bir kullanım söz konusu ise benzinli otomobilin alıcılar tarafından tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Üç farklı aracın benzinli ve dizel versiyonlarını içeren örnek tablo şöyle:

Dizel araba

benzinli araba

dizel mi benzinli mi

dizel araç