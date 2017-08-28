dizel benzin
OTOMOBİL

Yılda kaç bin km araç kullananlar dizel almalı?

Türkiye’de en çok tartışılan ve hiç eskimeyen bir sorudur, “Dizel mi alsak, benzinli mi”. Ancak bu sorunun doğru yanıtını bulmak için sadece mazot ve benzin fiyatlarına bakmak yeterli değil. Araç bakımına ilişkin tüm maliyetleri hesaplamak gerekiyor.

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:33:45 Güncelleme: 11:44:43

İkinciyeni Marka Direktörü Emre Ayyıldız, tüketicilerin araç alırken kararsızlık yaşadığı konulardan birinin de dizel- benzinli ikileminin olduğunu vurguladı. Ayyıldız bu kararı verirken dikkat edilecek noktaları şöyle özetledi:

“Bizim verilerimize göre yıllar içerisinde karşılaşılan lastik, bakım, kasko, yakıt, değer kaybı maliyetleri incelenmeli. Kullanıcının bu noktada ilk 3 yıl içinde gerçekleştirdiği performans gerçekten de çok önemli. Üçüncü yılın sonunda yıllık 30 bin kilometre, toplamda 90 bin kilometre kullanıldığı takdirde dizel otomobiller benzinli otomobile göre avantajlı konuma geçiyor”.

Ayyıldız, 3 yıldan önce ve yıllık 30 bin kilometreden daha az bir kullanım söz konusu ise benzinli otomobilin alıcılar tarafından tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Üç farklı aracın benzinli ve dizel versiyonlarını içeren örnek tablo şöyle:

 

  • Dizel araba
  • benzinli araba
  • dizel mi benzinli mi
  • dizel araç
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