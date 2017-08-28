Ford Otosan için ticari araç koltuğu üretecek

Hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi ile ilgili tesisler dahil, 2017-2020 yıllarında 32 milyon Euro’luk bir yatırım planladıklarını söyleyen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, hedefleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Avrupa, Rusya ve Kore’ye orta vadede ciddi ölçekte ihracat yapmayı planlıyoruz. Bu bölgelerde lokal operasyon planlarımız bulunuyor. Bu noktada yalnızca Türkiye pazarı değil, projelerin gelişimine istinaden yakın coğrafyadaki büyük üreticiler de hedef pazarımız içinde yer alıyor.”

Assan Hanil’in büyümesine ivme kazandıracak hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi üzerinde çalışmalarını emin adımlarla sürdürdüklerini belirten Güner, “Ülkemizin gelişimine, yüksek teknolojili üretim kabiliyetlerini arttırmaya, istihdamı geliştirmeye, katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde; ülkemizde lider, küresel bir çözüm ve gelişim ortağı olacağız” dedi.

Güney Koreli Seoyon E-Hwa ve Kibar Holding ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren Assan Hanil, Kocaeli ve Bursa’daki üç farklı lokasyonda bulunan tesislerinde yolcu ve sürücü koltukları, ön ve arka tamponlar, kapı panelleri, ön kumanda panelleri, tavan ve halı kaplamaları gibi parçaların üretimini gerçekleştiriyor.