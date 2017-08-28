OTOMOBİL

Dünyada en çok satılan otomobil modelleri

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:49:51

Pazar araştırma firması JATO Dynamics, 2017 yılının ilk altı ayında dünyada en çok satılan otomobil modellerini açıkladı

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    JATO Dynamics'in 51 pazardan topladığı verilerle oluşturduğu sıralama belli oldu. İşte 2017 ilk altı ayda dünyanın en çok satan 20 otomobil modeli

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    20- Volkswagen Jetta

  • 3 Dünyada en çok satılan otomobil modelleri
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    Dünya genelinde Jetta isminin yanı sıra Bora, Sagitar ve Vento markaları ile satılan araç ilk altı ayda 249 bin adet satıldı. Bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 daha az. 

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  • 4 Dünyada en çok satılan otomobil modelleri
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    19- Mercedes C Serisi

     

  • 5 Dünyada en çok satılan otomobil modelleri
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    İlk altı ayda 258 bin adet satıldı. 

     

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