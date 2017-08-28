OTOMOBİL
Dünyada en çok satılan otomobil modelleri
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:49:51 | Güncelleme: 15:25:48
Pazar araştırma firması JATO Dynamics, 2017 yılının ilk altı ayında dünyada en çok satılan otomobil modellerini açıkladı
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JATO Dynamics'in 51 pazardan topladığı verilerle oluşturduğu sıralama belli oldu. İşte 2017 ilk altı ayda dünyanın en çok satan 20 otomobil modeli
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Dünya genelinde Jetta isminin yanı sıra Bora, Sagitar ve Vento markaları ile satılan araç ilk altı ayda 249 bin adet satıldı. Bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 daha az.
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İlk altı ayda 258 bin adet satıldı.
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Bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15.8 daha yüksek.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10.8 düşüşle 258 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8.8 düşüşle 277 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19.2 düşüşle 292 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2.7 düşüşle 296 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4.1 düşüşle 298 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15.7 düşüşle 301 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1.1 artışla 316 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9.9 artışla 316 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11.3 düşüşle 335 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3.3 artışla 338 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48.3 artışla 344 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3.0 artışla 364 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11.2 artışla 367 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24.9 artışla 387 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 410 bin adet satıldı.
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Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7.3 düşüşle 430 bin adet satıldı.
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Listenin ikinci sırasında yer aldı.
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Satışları ilk altı ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2.5 düşüşle 472 bin oldu.
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Ford'un pick-up modeli F serisi dünyada en çok satılan araç ünvanını aldı.
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İlk altı ay sonuçlarına göre araç dünya genelinde 519 bin adet sattı.
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Bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.8 artış anlamına geliyor.
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