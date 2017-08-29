Kiralık otomobilleri bayram öncesi yetişen alıyor

Yurtdışından gelen Türkler'in fazla olması ve yaklaşan kurban bayramı nedeniyle oto kiralama şirketlerinde yoğunluk oldu. Otomobil kiralama işletme müdürü Hüseyin Çamur, "Gurbetçilerin gelmesi ve yaklaşan kurban bayramı nedeniyle oto kiralama talebine cevap vermekte güçlük çekiyoruz. Araç kiralama talebinde bulunan vatandaşları rezervasyon sistemi ile kabul edip yaptığımız şartname ile araç teslimini gerçekleştiriyoruz" dedi.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Çamur, araç kiralayacak kişileri merdiven altı ve kiralık otomobil kaskosu olmayan kurumlara karşı uyaran Çamur, "Maalesef her sektörde olduğu gibi oto kiralama sektöründe de merdiven altı tabir edilen 1 dükkan, 2 araba ile kiralama kaskosu yapmadan araç kiralayan kişi ve kurumlar var. Vatandaşlarımız ceplerini ve güvenliklerini düşünüyor ise bu kişi ve kurumlara itibar etmemesi gerekir" diye konuştu.



Otomobil kiralama hizmetinin günlük 100- 600 TL´ye kadar araç sınıfına göre değiştiğini ifade eden Hüseyin Çamur, "Firmamızda 100´e yakın otomobilden sadece 5-6 tane kaldı. Yetişenin alabildiği kiralık otomobillerde özellikle dizel araçlar çok fazla ilgi görüyor" diye konuştu.

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