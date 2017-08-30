Porsche Cayenne'in üçüncü nesli geliyor

Aracın ön tarafında yapılan değişikliklerle daha spor bir görünüm sağlanırken, 911 coupe modeline biraz daha benzerlik sağlaması hedeflenmiş.

Porsche Cayenne ilk etapta iki farklı versiyonla gelecek. İlk versiyonda, 3.0 lt hacimli V-6 motor 340 beygir güç üretirken mevcut jenerasyona göre 40 beygir daha güçlü. 0-100 km hızlanmasını ise 5.9 saniyede tamamlıyor. Mevcut araçta ise bu süre 7.3 saniyeye kadar çıkıyordu.

Aracın son hızı 244 km/s olarak açıklandı.

İkinci versiyon olan Cayenne S'te ise 2.9 litrelik yeni bir çift turbo motor kullanılacak. 440 beygir güç üretecek bu motorla araç 0-100 km hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlayacak. Aracın son hızı ise 263 km/s.

Yeni Cayenne 2018 yılının ortalarından itibaren satışa çıkacak.

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne üçüncü nesil

Porsche Cayenne özellikleri

Porsche Cayenne 2019