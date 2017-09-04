Fiat bölünüyor mu? Fiat kime satılacak?

Fiat Chrysler uzun zamandır aradığı birleşmeyi bulamadığı için operasyonlarını ayırma yoluna gidiyor.
Firmanın CEO koltuğunda oturan Sergio Marchionne bir süredir yaptığı açıklamalarla Fiat Chrysler teklif beklediklerini belirtiyordu ancak İtalyan - Amerikan ortaklığına ciddi bir talep gelmemesi ve hisselerin son iki ayda gösterdiği düşüş nedeniyle başka bir çare üzerinde duruyor.
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Henüz Alfa Romeo ve Maserati gibi lüks segment markaların henüz bağımsız olmaya hazır olmadığını belirten Marchionne kısa vadeli konsantrasyonlarını ufak portfolyo ayarlamalarına vereceklerini belirtti.
Formula 1'in dün Monza'da koşulan İtalya Grand Prix'sinde konuşan Fiat'ın tepe yöneticisi şirketin bazı bölümlerinde hareket olacağının altını çizdi ve Fiat'ın sadeleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Fiat Chrysler Automotive (FCA) için daha önce Çinli üreticiler Guangzhou, Dongfeng ve Great Wall Motors'a satılacağına dair açıklamalar yapılmıştı.
4.2 MİLYAR EURO BORÇ ERİTİLECEK
İlk tahminlere göre Fiat bünyesindeki çeşitli markalara araç parçası üreten Magneti Marelli'nin yanı sıra ileride Maserati ve Alfa Romeo'nun ayrılma ihtimali üzerinde duruluyor.
Uzman analistlere göre Fiat'ın lüks araç segmentinin 7 milyon euro, Magneti Marelli ve diğer birimlerinin de 5 milyon euro civarında değeri olduğu düşünülüyor.
2019 yılının ilk yarısında Fiat Chrysler'deki görevinden ayrılacak olan 65 yaşındaki Marchionne bir an önce 5 yıllık nihai planının hazırlanması için uğraşıyor. Fiat'ın öncelikli hedefi gelecek yıl sonu itibarıyla 4.2 milyar euro civarında borç stokunu eritmek ve 4.7 euro düzeltilmiş net gelir elde etmek.
Birimlerin ayrılmasının Fiat'ın düzeltilmiş net gelirlerinde yüzde 8 civarında kayba yol açması beklenmesine rağmen borçları yüzdesi 38 azaltacağı ve İtalyan-Amerikan üreticiyi rahatlatması öngörülüyor.
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