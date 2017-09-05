Volkswagen Çin'deki araçlarını geri çağıracak

Geri çağırma kararı Volkswagen tarafından üretilen araçların yanı sıra Çin'de SAIC ve FAW ile kurduğu ortaklıklar tarafından üretilen araçları da kapsıyor.

Açıklamada, araçların Aralık ayından itibaren servislere çağrılacağı ve yakıt pompasındaki sorunlu parçanın ücretsiz değiştirileceği ifade edildi.

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