Yerli otomoilde son durum

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, yerli otomobil yapımı için en doğru adresin Konya olduğunu belirterek, "Yatırımın Konya'ya yapılması halinde girişimciye 2 bölgede 5 farklı yer önerisi sunacağız ancak yatırımcının farklı bir alanı istemesi halinde bu konuya da çözüm üretmeye hazırız." dedi.
Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve MEVKA tarafından hazırlanan ‘Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu’nda, yerli otomobil yatırımı için Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme alanı içindeki 4 farklı yer ve Kaşınhanı civarındaki sanayi bölgesi önerildi.
Kütükçü, AA muhabirine, Türkiye’nin kendi yerli otomobilini yapması konusunda Konya’nın başından bu yana milli bir duruş sergilediğini söyledi.
Yerli otomobil yatırımcısına beş farklı alan sunan tek ilin Konya olduğunu vurgulayan Kütükcü, "Her şeyden önce Türkiye'nin kendi otomobilini yapma konusunda ortaya koyduğu irade hepimiz için memnuniyet verici. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde titizlikle durduğu bu konuda Konya olarak her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.
"ÖNERİLECEK ALANLARI BEĞENMEYEN YATIRIMCIYA ÇÖZÜM ÜRETMEYE HAZIRIZ"
Kütükcü, Konya'nın otomotiv endüstrisinin güçlü olmasının yanı sıra nitelikli insan kaynağı, düşük deprem riski ve coğrafi konum avantajının bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu yatırımın en doğru adresi Konya'dır. Zira bu yatırımın Konya'da yapılması hem Marmara Bölgesi'nin yükünü hafifletecek hem de başta Anadolu olmak üzere tüm bölgemizin kalkınmasında kaldıraç etkisi gösterecektir. Yerli otomobil yatırımının Konya’ya yapılması halinde yatırımcıya 2 bölgede 5 farklı yer önerisi sunacağız. Ancak yatırımcının farklı bir alanı istemesi halinde bu konuya da çözüm üretmeye hazırız."
Konya’nın yerli otomobil yatırımı için sunduğu önemli avantajlardan birisinin de Başbakan Binali Yıldırım'ın temelini attığı Kayacık Lojistik Merkezi olduğuna dikkati çeken Kütükcü, şöyle devam etti:
"Konya, bugün Türkiye'nin 3. büyük organize sanayi bölgesine sahip. Konya Organize Sanayi Bölgemiz yatırımcısına uluslararası standartlarda hizmet sunuyor. Gerek nitelikli sanayi alt yapımız gerekse şehirde tüm kurumlarımızla birlikte hareket edebilme kabiliyetimiz bir yatırımcı için çok büyük avantaj. Ayrıca temeli geçtiğimiz günlerde atılan Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanı başındaki Kayacık Lojistik Merkezi, 1 milyon metrekare toplam alanla ülkemizin en büyük ve en önemli lojistik merkezlerinden biri olacak.
Konya, bu projeyle Türkiye'yi Orta Anadolu'dan tüm dünyaya bağlayacak. 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülen bu merkez yerli otomobil yatırımı için çok büyük bir lojistik avantajı ortaya koyuyor. Öte yandan lojistik merkezle birlikte Konya Organize Sanayi Bölgemizde faaliyetlerine devam eden Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve alanı rezerv edilen teknik üniversitenin de hayata geçmesiyle üretim, lojistik ve bilgi temelli önemli bir ekosistemi de hayata geçirmiş olacağız."
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