Dünyanın en küçük otomobil bayi

Peugeot, 12 Eylül'de açılacak bayinin dünyanın en küçük otomobil bayisi olduğunu açıkladı. İçerde şirketin e-ticaret portalına bağlı sadece bir tablet mevcut olan dönüştürülmüş Londra telefon kulübesinde satış elemanı ise bulunmuyor.

Müşteriler, burada araçlarını yapılandırabiliyor ve fiyat anlaşması yaparak yeni aracının siparişini verebiliyor. Ancak bayi, insansız olduğu için kilit altında tutuluyor. Bunun için otomobil almak isteyen müşterilerin Peugeot'un web sitesinden özel erişim şifresi almaları gerekiyor.

Çalışanın olmaması, bayinin açık kalma süresini artırırken, müşteriler telefon kulübesine sabah 07.00'dan gece yarısına kadar girebiliyor.

Peugeot İngiltere Başkanı David Peel, henüz yakın geçmişte otomobil satın almanın çok fazla yazılı materyal işi gerektirdiğine dikkat çekerek, "Ancak son yıllarda bu durum hızla değişiyor. Araba satın almak insanların hayatındaki en büyük ikinci satın alma kalemi olmasına karşın artık her yerden, hatta bir telefon kulübezisnden bile yapılabilir" dedi.