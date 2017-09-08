2 milyon Peugeot araçta hileli yazılım! 5 milyar euro ceza kapıda

Peugeot, Citroen ve DS gibi markaların üreticisi Fransız otomotiv devi PSA hakkında yapılan emisyon soruşturmasında, Le Monde gazetesinin iddiasına göre 2 milyon araçta şüpheli yazılım bulunduğu ortaya çıktı.
Yazılımların, emisyon oranlarını saptırmaya yönelik kullanıldığı bildiriliyor. Le Monde, dev üreticinin 5 milyar euro ceza ile karşılaşabileceğini belirtiyor.
Fransız gazetesinin haberine karşı açıklama yapan Paris merkezli PSA iddiaları reddetti. Buna rağmen PSA hisseleri yüzde 4.4 değer kaybederek 18 euro seviyesinin altına indi.
Sahte yazılımın test koşullarında toksik etkisi olan nitrojen oksit (NOx) salınımını sınırlayarak az gösterdiği, oysa gerçekte yasal limitlerin oldukça üzerine çıktığı belirtiliyor.
Volkswagen, Renault ve Fiat Chrysler'in ardından PSA, şubat ayında açılan soruşturmayla Fransız yetkililer tarafından incelemeye alınan 4. büyük otomobil üreticisi olmuştu.
DAHA BELİRSİZ VE GİZLİ OLMALI
PSA'in mühendislik başkanı, o dönemde NOx salınımının hayati tehlikesinin çok daha az olduğunu belirtmiş ve dizel araçlardaki emisyonun yakıt tasarrufunu geliştirmek ve karbon dioksit salınımını azaltmak için yüksek sıcaklıklarda kasten düşürüldüğünü onaylamıştı.
Le Monde gazetesine göre Ekonomi Bakanlığı'na bağlı DGCCRF (Rekabet, Tüketici Hakları ve Yolsuzluğu Önleme Genel Müdürlüğü) müfettişler, yaptıkları incelemede hilenin belgesini de ele geçirdi. İddiaya göre PSA'in iç yazışmalarında hileli yazılımın daha belirsiz ve gizli kalmasının gerekliliği tartışılıyor.
PSA ise net bir dille motor kalibrasyonlarında hileli veya yasa dışı bir durum olmadığını belirtiyor. Şirketin yaptığı resmi açıklamada "PSA her türlü sahtekarlık iddialarını reddeder ve kesin olarak teknolojik uygunluğunu tekrardan teyit eder." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 2 saat önceİyi de haber de Peugeot diyor00
-
Misafir 1 saat öncecitroen peugeot aynı markanın bünyesinde yani PSA00
-
Misafir 3 saat önceMuhtemelen elektrikli araç teknolojisine geçişi ciddi hızlandıracak bu skandallar00