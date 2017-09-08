2 milyon Peugeot araçta hileli yazılım! 5 milyar euro ceza kapıda

Peugeot, Citroen ve DS gibi markaların üreticisi Fransız otomotiv devi PSA hakkında yapılan emisyon soruşturmasında, Le Monde gazetesinin iddiasına göre 2 milyon araçta şüpheli yazılım bulunduğu ortaya çıktı.

Yazılımların, emisyon oranlarını saptırmaya yönelik kullanıldığı bildiriliyor. Le Monde, dev üreticinin 5 milyar euro ceza ile karşılaşabileceğini belirtiyor.

Fransız gazetesinin haberine karşı açıklama yapan Paris merkezli PSA iddiaları reddetti. Buna rağmen PSA hisseleri yüzde 4.4 değer kaybederek 18 euro seviyesinin altına indi.

Sahte yazılımın test koşullarında toksik etkisi olan nitrojen oksit (NOx) salınımını sınırlayarak az gösterdiği, oysa gerçekte yasal limitlerin oldukça üzerine çıktığı belirtiliyor.

Volkswagen, Renault ve Fiat Chrysler'in ardından PSA, şubat ayında açılan soruşturmayla Fransız yetkililer tarafından incelemeye alınan 4. büyük otomobil üreticisi olmuştu.

DAHA BELİRSİZ VE GİZLİ OLMALI

PSA'in mühendislik başkanı, o dönemde NOx salınımının hayati tehlikesinin çok daha az olduğunu belirtmiş ve dizel araçlardaki emisyonun yakıt tasarrufunu geliştirmek ve karbon dioksit salınımını azaltmak için yüksek sıcaklıklarda kasten düşürüldüğünü onaylamıştı.

Le Monde gazetesine göre Ekonomi Bakanlığı'na bağlı DGCCRF (Rekabet, Tüketici Hakları ve Yolsuzluğu Önleme Genel Müdürlüğü) müfettişler, yaptıkları incelemede hilenin belgesini de ele geçirdi. İddiaya göre PSA'in iç yazışmalarında hileli yazılımın daha belirsiz ve gizli kalmasının gerekliliği tartışılıyor.

PSA ise net bir dille motor kalibrasyonlarında hileli veya yasa dışı bir durum olmadığını belirtiyor. Şirketin yaptığı resmi açıklamada "PSA her türlü sahtekarlık iddialarını reddeder ve kesin olarak teknolojik uygunluğunu tekrardan teyit eder." dedi.

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