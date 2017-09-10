OTOMOBİL
Frankfurt'taki dev fuara damga vuracak 23 model
10 Eylül 2017 Pazar, 14:28:50 | Güncelleme: 15:06:17
HABERTURK.COM
Avrupa'nın en büyük otomobil fuarı olan Frankfurt Otomobil Fuarı bu hafta başlıyor. Alman firmalar başta olmak üzere birçok üretici yeni araçlarını bu
fuarda görücüye çıkaracak. Peki fuarın yıldızları hangileri olacak, hangi yeni modeller sahne alacak? haberturk.com olarak fuar başlamadan en çok ilgi
görmesi beklenen modelleri derledik...
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Kia Proceed
Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, yeni modelini ilk kez fuarda sergileyecek.
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Proceed Wagon'un konsept modeli ilk kez Frankfurt'ta otomobilseverlerin beğenisine sunulacak.
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Teknik özellikleri henüz bilinmeyen aracın seri üretiminin yakın zamanda başlaması bekleniyor.
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BMW X7
BMW Almanya'daki fuarda yeni modelleri ile yer alacak. Bunlardan en önemlilerinden birisi BMW'nin şimdiye kadar ürettiği en büyük SUV'u olan X7.
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Aracın konsept modeli sergilenecek olmasına karşın seri üretime geçildiğinde ortaya çıkacak modelin konsept araçla çok büyük bir benzerlik göstermesi bekleniyor.
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2018 yılında yollarda olacak araçta BMW 7 serisinde kullanılan 3.0 litre ile 4.4 litre V8 motorlar görev yapacak.
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BMW i3
BMW'nin yenilenen elektrikli modeli i3 de fuarda sahne alacak araçlardan. Tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılacak araç fuarda otomobilseverlerin beğenisine sunulacak.
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Önceki versiyona göre daha genişleyen yeni i3, 0-100 km hızlanmasını 7 saniyenin altında tamamlıyor.
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300 km menzile sahip araçtaki elektrikli motor, eski versiyona göre 13 beygir daha fazla, 181 beygir güç üretecek.
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Rolls Royce Phantom
Dünyanın en pahalı otomobillerini üreten Rolls-Royce da yeni Phantom'ı görücüye çıkaracak.
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Tamamen alüminyum platformda üretilen aracın ortalama fiyatı 600 bin dolar.
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Phantom, 563 beygir güç ve 900 nm tork üreten 6.75 litrelik çift turbolu V12 motora, uydu destekli, 8 ileri ZF otomatik şanzımana sahip.
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Mini
Mini fuara üreteceği yeni elektrikli konsept araçla damga vuracak.
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BMW i3'teki teknolojinin benzerini kullanacak olan Mini 2019 yılında yollarda olacak.
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Aracın 305 km menzile sahip olması bekleniyor.
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Mercedes GLC crossover'ın hidrojen yakıtlı versiyonunu fuarda tanıtacak.
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2018 yılında yollarda olması beklenen aracın menzili 500 km
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Mercedes'in bir markası olan Smart da fuarda yer alacak firmalardan
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Smart kendi kendine gidebilen modelini otomobilseverlerin beğenisine sunacak.
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Bentley Continental GT
Rolls Royce gibi dünyanın en pahalı arabalarını üreten Bentley fuarda üçüncü jenerasyon Continental GT'yi tanıtacak.
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0-100 km hızlanmasını sadece 3.7 saniyede tamamlayan araç önceki versiyona göre 0.8 saniye daha hızlı.
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Aracın maksimum hızı ise 333 km/s
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Lamborghini Aventador S
Fuarın yıldızı olmaya aday bir diğer süper lüks otomobil de Lamborghini
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Audi markasının bir iştiraki olan Lamborghini, bayrak taşıyıcısı modeli Aventador S'yi tanıtacak.
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Son hızı 350 km/s olan Aventador S, 0-100 km hızlanmasını 3 saniyede tamamlıyor. Fiyatı ise 460 bin dolardan başlıyor.
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Porsche Cayenne
Lüks otomobil üreticisi Porsche, fuarda üçüncü nesil Cayenne'i tanıtacak.
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3.0 litre V6 motor, önceki versiyondan 40 beygir daha fazla, yani 340 beygir güç üretecek. 0-100 km hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlayacak.
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Çift turbo 2.9 litrelik motor ise 440 beygir güç üretecek ve 0-100 km hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlayacak.
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Jaguar E-Pace
Jaguar'ın mini SUV kategorisindeki ilk modeli E-Pace de fuarın yıldızlarından olmaya aday.
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F-Pace Suv modelinin küçük versiyonu olarak belirtilen yeni E-pace Suv iç ve dış dizayn olarak F-pace'in detaylarını taşıyor.
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E-Pace Suv modeli dizel motor seçeneğinde 150Bg, 180Bg, 240Bg; benzinli motor seçeneğinde ise 249Bg ve 300Bg güç üretecek. 300Bg'lik versiyonu 0-100km/s' ye 5.9 saniyede ulaşıyor.
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Ferrari Portofino
Ferrari, California serisinin yerine ürettiği Portofino ile fuarda yer alacak.
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600 HP gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede ulaşabilen Ferrari Portofino, en hızlı cabrio olma özelliğini taşıyor.
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Aracın fiyatının 200 bin dolara satılan ve üretimden kaldırılacak olan California ile benzer bir fiyatta olması bekleniyor.
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Audi A8
Audi A8'in 2018 modeli de fuarda yerini alacak araçlar arasında.
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Araç, üçüncü seviye otonom özelliğe, yani kendi kendine gidebilir özelliğe sahip.
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Audi A8'de 3.0 TDI, 3.0 TFSI, 4.0 TDI ve 4.0 TFSI motor seçenekleri bulunacak.
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BMW M5
Satışına 2018 yılında başlanacak olan araç, şu ana kadar üretilen altı M5 versiyonu içinde en hızlısı olacak.
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Bir önceki modelin M5 versiyonu 4.4 litrelik V8 motoruyla standart seçeneği 560 beygir güç, 677Nm tork üreterek 0-100km/s'yi 4.3 saniyede alıyordu.
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Mercedes-AMG E63 S'in rakibi olarak belirtilen yeni BMW M5 ise 4.4 litre V8 çift turbolu motoruyla 600 beygir güç ve 750Nm tork üreterek 0-100km/s'ye 3.2 saniyede ulaşabilecek.
Sekiz ileri otomatik şanzımana sahip olan yeni M5'in azami hızı 250km/s olarak sınırlandırılırken limitörsüz 305km/s'ye çıkabileceği belirtiliyor.
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Citroën'in Nissan Juke'a yanıtı olan C3 Aircross, Frankfurt'ta otomobilseverlerin karşısında olacak.
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Aracın satışı bu yıl içinde başlayacak.
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Hyundai i30N
Hyundai'nin performans serisi olan N kolunun üyesi yeni i30N'yun resmi tanıtımı Frankfurt'ta gerçekleştirilecek.
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Standart versiyon 250 beygir gücünde ve 353 tork üretirken, performans paketli versiyonu 275 beygir güç üretecek.
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Bu durum iki versiyon arasındaki 100km/s hıza ulaşma süresinde farklılık yaratıyor. Standart versiyon 0-100km/s'ye 6.4 saniyede ulaşırken, performans paketli yeni Hyundai i30N 0-100km/s'ye 6.1 saniyede ulaşıyor.
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Hyundai Kona
Hyundai'nin küçük SUV segmentindeki modeli Kona, ilk kez Frankfurt'ta otomobilseverlerle buluşacak.
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Hyundai'nin Avrupa'daki pazar payını artırmak için ürettiği aracın yılın son çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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İki farklı turbo şarjlı ve düşük hacimli benzinli motor, manuel ve çift kavramalı (DCT) şanzımanlarla kombine ediliyor. Hyundai, 6 ileri manuel şanzımanı 120 beygir gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte kullanırken, 177 beygirlik 1.6 litre T-GDI motor da 7 ileri DCT şanzımanla sunuluyor.
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Kia Stonic
Minik SUV kategorisine giren bir diğer Koreli de Kia.
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Kia, Stonic ile bu segmente katılıyor. Yeni Kia Stonic'in turboşarjlı 1.0lt'lik üç silindirli T-GDI motoru 118BG güc üretecek. Bunun yanında Stonic 1.25lt'lik ve 1.4lt'lik dört silindirli benzinli motor ve 1.6lt'lik dört silindirli dizel motorla beraber müşterilerine dört ayrı motor seçeneği sunacak.
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Aracın Avrupa fiyatı 16 bin Euro.
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Mercedes X Class
Mercedes'in tarihinde ilk kez girdiği pick up segmentindeki modeli X class da fuarda yerini alacak modellerden
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Mercedes X-Class ilk etapta 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımana sahip ikisi dizel biri benzinli üç farklı motor seçeneği ile gelecek.
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Mercedes X-Class'ın fiyatı ise Almanya'da tüm vergiler dahil 37 bin 300 eurodan başlayacak.
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Volkswagen Polo
Volkswagen Grubu'nun 14 milyon adet ile en çok satan modellerinden olan Polo, altıncı jenerasyonunu ile fuarda yer alacak.
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Önceki versiyona göre biraz daha uzayan ve genişleyen yeni versiyon Polo'da dördü benzinli ikisi de dizel olmak üzere toplam altı farklı motor seçeneği bulunacak.
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Araç bu yıl içerisinde satışa çıkacak.
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Dacia Duster
Dacia, tamamen yenilediği Duster modelini Frankfurt Fuarı'nda tanıtacak.
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2010 yılında piyasaya çıkan Duster dünya genelinde 1 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştı.
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Çıktığı tarihten bu yana tasarımında önemli bir değişiklik yapmayan Duster, 2018 modelinde ise önemli değişikliklere gitti.
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Opel Insignia GSI
Opel, performansa dayalı dört çekişli 260 beygirlik yeni Insignia GSi modelini Frankfurt otomobil Fuarı'nda ilk defa sahneye çıkaracak.
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Aracın 2.0 litrelik dört silindirli turbo motoru 260 beygir güç ve 400Nm tork üretecek.
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Yeni Insignia sekiz ileri otomatik şanzıman olacak ve bunun yanında daha sonraki tarihlerde de dizel versiyonu açıklanacak.
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Seat Arona
Citroen C3 Aircross, Kia Stonic ve Hyundai Kona gibi küçük SUV modellerine rakip olarak ilk kez piyasaya çıkacak.
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1.0 litre hacimli ve 3 silindirli motorun 95 ve 115 beygir olmak üzere iki farklı versiyonu olacak.
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1.5 litre hacimli motor ise 150 beygir güç üretebiliyor.