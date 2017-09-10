OTOMOBİL

Frankfurt'taki dev fuara damga vuracak 23 model

10 Eylül 2017 Pazar, 14:28:50 HABERTURK.COM

Avrupa'nın en büyük otomobil fuarı olan Frankfurt Otomobil Fuarı bu hafta başlıyor. Alman firmalar başta olmak üzere birçok üretici yeni araçlarını bu fuarda görücüye çıkaracak. Peki fuarın yıldızları hangileri olacak, hangi yeni modeller sahne alacak? haberturk.com olarak fuar başlamadan en çok ilgi görmesi beklenen modelleri derledik...

  • 1 Frankfurt'taki dev fuara damga vuracak 23 model
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    Kia Proceed

    Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, yeni modelini ilk kez fuarda sergileyecek. 

     

     

     

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    Proceed Wagon'un konsept modeli ilk kez Frankfurt'ta otomobilseverlerin beğenisine sunulacak. 

     

     

  • 3 Frankfurt'taki dev fuara damga vuracak 23 model
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    Teknik özellikleri henüz bilinmeyen aracın seri üretiminin yakın zamanda başlaması bekleniyor. 

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  • 4 Frankfurt'taki dev fuara damga vuracak 23 model
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    BMW X7

    BMW Almanya'daki fuarda yeni modelleri ile yer alacak. Bunlardan en önemlilerinden birisi BMW'nin şimdiye kadar ürettiği en büyük SUV'u olan X7.

     

     

     

     

  • 5 Frankfurt'taki dev fuara damga vuracak 23 model
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    Aracın konsept modeli sergilenecek olmasına karşın seri üretime geçildiğinde ortaya çıkacak modelin konsept araçla çok büyük bir benzerlik göstermesi bekleniyor. 

     

     

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