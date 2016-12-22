‘Uzaktan çalışma’ya ilk geçen büyük şirket ING Bank Türkiye oldu

Mayıs 2016’da 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine yapılan eklemeyle yasal hale getirilerek kurallara bağlanan ‘uzaktan çalışma’ uygulamasını iş dünyası hayata geçirmeye başladı. Özellikle yoğun trafik nedeniyle yolda çok vakit geçirilen İstanbul başta olmak üzere, büyük şehirlerde cazip görünen ‘uzaktan çalışma’nın son yaygın uygulamasını ING Bank’ın Türkiye ayağı başlattı. Son faaliyet raporuna göre Türkiye’de 298 şube ve 5.603 çalışanıyla faaliyet gösteren ING Bank Türkiye’nin Genel Müdürü Pınar Abay, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla, haftada iki gün evden çalışma modeline geçtiklerini belirterek, “Trafik zor, çocuklara zaman az geliyorsa ING’ye bekleriz” dedi. Daha önce de karne günü ve okulun ilk günü izni gibi uygulamalar başlatan Pınar Abay ayrıca attığı mesajda, ‘turuncu öğleden sonra iznini’ de hayata geçirdiklerini duyurdu. Peki ‘uzaktan çalışma’nın yasal olarak iş hayatına girmesi çalışanlara nasıl yansıyacak? Düzenlemede çalışanın herhangi bir hak kaybına uğramaması öngörülüyor. İşçi ile işveren arasında yeni duruma uygun iş sözleşmesi zorunlu olacak.

SOSYAL HAKLARI AYNI OLACAK

Bankacılık, sigortacılık, haberleşme gibi alanlarda daha çok tercih edilebilecek uzaktan çalışma için sözleşmede işin tanımı, süresi, yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar yer alacak. Ayrıca, işverenin işçiyle nasıl iletişim kuracağı, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler sözleşmede yer alacak. Yönetmeliğe göre ayrıca işçiler, özel bir nedeni olmadıkça işyerine gidip gelen emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacak. Örneğin işyerinin kreş ve diğer sosyal imkânlarından uzaktan çalışan işçi de yararlanacak. Kullanılacak malzemelerin sözleşmede belirtilmesi ve uzaktan çalışılan gün ve saatlerin günlük puantaj cetveline kaydedilmesinin de yönetmelikle netleştirilmesi planlanıyor.

‘2000 KİŞİYE UYGULADIK ŞUBELERE DE YAYACAĞIZ’

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, haftada 1 gün olarak başlattıkları uygulamayı çalışanların motivasyonu ve verimliliğine olan çok olumlu etkisi nedeniyle erkek çalışanları da kapsayacak şekilde haftada 2’ye çıkardıklarını söyledi. Abay, “İsteyen arkadaşım sabah çok erken işine başlayıp akşamüstü çıkabiliyor ya da geç saatlere kadar çalışması gereken zamanlar oluyorsa güne daha geç başlayabiliyor. İstanbul gibi trafiği çok problemli olan bir şehirde başlattığımız ve şu anda yaklaşık 2000 kişiyi kapsayan bu uygulamalarımızdan, önümüzdeki günlerde farklı şekillerde şube çalışanlarımızın da faydalanmasını istiyoruz” dedi.

— pinar abay (@pinarabay) December 21, 2016

— pinar abay (@pinarabay) December 21, 2016

— pinar abay (@pinarabay) December 21, 2016

PART-TIME VE ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞAN 319 BİN KİŞİ VAR

TEHLİKELİ İŞLER İÇİN DENETİM ENDİŞESİ

Denetimin zorlaşacağı gerekçesiyle tehlikeli işler, uzaktan çalışmayla ilgili düzenlemenin dışında bırakılmıştı. Özellikle kimyasal, kanserojen ve mutajen (genetik yapıda değişikliğe neden olan) maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, atık ve atıkların arıtılması işlemlerini içeren işlerin uzaktan çalışanlara yaptırılmasının önleneceği kaydedilmiş, bu konudaki önlem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkaracağı yönetmeliğe bırakılmıştı.

EVDEN ÇALIŞIRKEN PAYLAŞIMA DİKKAT

Uzaktan çalışmaya geçilmesi halinde, buna uygun bir sözleşme gerekiyor. Ancak bu, part-time çalışma ile karıştırılmamalı. Yani işyerine giden emsal işçiyle aynı yasal kurallara bağlı olduğu için, örneğin işe gitmeyen işçinin bu süre içerisinde başka bir işte çalışması, işverene tazminatsız fesih hakkı doğurabilir. Ayrıca evden çalışan işçinin mesai saatlerinde sosyal medyada yaptığı iş dışı aktiviteleri paylaşması da sözleşmeye aykırı görülebilir.

Ahmet KIVANÇ - Tahsin AKÇA / GAZETE HABERTÜRK