Halkbank'tan esnaf kredilerinde faiz indirimi

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından 2017'de kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz indirim oranları belirlendi.

Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre, Halkbank tarafından 2017'de esnaf ve sanatkarlara, ESKKK kefaletiyle veya doğrudan kullandırılacak kredilerle önceki yıllarda kullandırılan ve bakiyesi 2017 yılına devreden kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren, "esnaf vergi muafiyet belgesi" sahibi olan esnaf ve sanatkarlarla, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan, ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara 2017'de kullandırılacak krediler ve bakiyesi 2017 yılına devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirimine gidilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara Başkanlık tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda, 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılacak. Bu imkandan bakiyesi 2017 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak.

MAKİNE, EKİPMAN VE DEMİRBAŞ ALIMLARI İÇİN KULLANDIRILAN KREDİLER

Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan ve 30 bin liraya kadar olan kredilerden bakiyesi 2017 yılına devredenler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak.

Karar kapsamında, esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre de dikkate alınarak, bir yıl içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak.

Söz konusu karar, yarın yürürlüğe girecek.