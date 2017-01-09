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Çin`in uyarıları nedeniyle bitcoin fiyatında gerileme yaşandı

Çin Merkez Bankası`nın yatırımcılara uyarıları bitcoin fiyatını geriletti.

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:55:15 Güncelleme: 12:55:58

Çin Merkez Bankası'nın sermaye çıkışlarını frenlemek için dijital para birimlerine yönelik kuralları sıkılaştıracağı yönünde sinyaller elektronik işlem platformlarında bitcoin fiyatlarının gerilemesine yol açtı.

Çin MB Shangnhay Şubesi Cuma günü yaptığı açıklamada, bitcoin işlem platformu BTCChina.com'dan kendi kontrollerini yapmasını ve problemlerini düzeltmesini istemişti.

CoinMarketCap'te bitconi bu sabah yüzde 4,1 kayıpla 896,70 dolardan işlem görüyor. Coinbase'de ise fiyat 899,81 dolar.

Milliyet

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