Merkez Bankası'nın müdahalesi ile 3,75 seviyelerine kadar inen dolar bu sabah yeniden yükselerek rekor kırdı. 3.8960 TL ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 3.85 TL seviyesinde işlem görüyor.

4.1128 TL'ye kadar çıkan euro ise 4.0715 TL'de bulunuyor.

TL'deki değer kaybında diğer ana unsurlar olarak ise Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşırken, bir not indirimi gelebileceği yönündeki endişeler ile jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Küresel piyasalar, veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle sakin bir seyir izlerken, yurtiçinde bugün açıklanacak cari açık verisi ve yükseliş eğilimini sürdüren döviz kurları yatırımcıların odak noktasına yerleşti.

ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı yüzde 1,3 artarken, analistler, ABD'nin tam istihdama yakın seyreden iş gücü piyasasıyla uyumlu olan verinin pay piyasalarına etkisinin sınırlı olduğunu ifade etti. Dün dolar endeksi yatay bir seyir izlerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. S&P 500 endeksi önceki kapanış seviyesinde yatay seyretti, Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerinin yükseliş eğilimini sürdürmesinin etkisiyle yüzde 0,36 yükseldi.

Avrupa tarafında, dün avro/dolar paritesi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,06'nın üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve 1,0500-1,0550 dar bandında dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan öncü göstergeler endeksindeki artış ve dolar/yen paritesindeki yüzde 0,3'lük yükselişten destek bulan Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde, dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamikler öne çıkarken, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle kur hareketleri yatırımcıların odak noktasına yerleşti. Dolar/TL, dün 3,80 seviyesini test etmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında derinliğin az olduğu dönemde 3,8957 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve 3,84 seviyelerinde dengelendi. BIST 100 endeksi ise dün yatay bir seyir izledi ve günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 77.394 puandan tamamladı.

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