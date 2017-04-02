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Türkiye'nin en zengin 100 işadamı!

02 Mart 2017 Perşembe, 14:48:29

Forbes dergisinin en zengin 100 Türk araştırması sonuçlandı. İşte Türkiye'nin en zengin ismi!

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    100 Yaşar Kaptan Çebi (Kaptan Şirketler Grubu)

    Serveti: 400 milyon dolar

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YORUMLAR 25
  • Misafir 3 saat önce
    bide bana bak cebimde 150 tl var kendimi zengin sanıyordum :)
  • Misafir 9 saat önce
    Diğerlerini bilmem ama Murat Ülker'in her sene zekatını ödediğinin canlı şahidiyim...Allah daha ziyade etsin ve sayılarını arttırsın...
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 01:39
    zenginin parası züğürdün çenesini yorar gerçek zengin ahiret kasasını dolduran dır bunların en zengini oraya hazırlanandır
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:45
    100 dolarım var kendimi sıralamada sanıyordum yanılmışım
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:26
    bu arkadaşlar dolarlarını bozdurdumu acaba :)
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 23:47
    Bende gonullerin milyarderiyim :)
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 15:44
    allah çalışana ve üretene verir.
  • Misafir 03 Mart 2017 Cuma 01:00
    bunlar dolarlarini bozdursa dolar 1 tlnin altina iner
  • Misafir 02 Mart 2017 Perşembe 21:51
    bunlar zekat verse dünyada fakir kalmaz....
  • Misafir 02 Mart 2017 Perşembe 20:40
    beni unutmuşlar yazmayı
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