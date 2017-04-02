PARA
Türkiye'nin en zengin 100 işadamı!
02 Mart 2017 Perşembe, 14:48:29 | Güncelleme: 02 Nisan 2017 Pazar, 09:31:44
Forbes dergisinin en zengin 100 Türk araştırması sonuçlandı. İşte Türkiye'nin en zengin ismi!
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1
1
|
118
100 Yaşar Kaptan Çebi (Kaptan Şirketler Grubu)
Serveti: 400 milyon dolar
-
2
2
|
118
100 Vahap Küçük (LC Waikiki)
Serveti: 400 milyon dolar
-
3
3
|
118
100 Tülay Aksoy (Anadolu Endüstri Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
-
4
4
|
118
100 Tuncay Özilhan (Anadolu Endüstri Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
-
5
5
|
118
100 Tacettin Aslan (İçdaş Demir Çelik)
Serveti: 400 milyon dolar
-
6
6
|
118
100 Sevda Gülçelik (ENKA İnşaat)
Serveti: 400 milyon dolar
-
7
7
|
118
100 Nesrin Esirtgen (Abdi İbrahim İlaç)
Serveti: 400 milyon dolar
-
8
8
|
118
100 Necati Aslan (İçdaş Demir Çelik)
Serveti: 400 milyon dolar
-
9
9
|
118
100 İnan Kıraç (Kıraça Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
-
10
10
|
118
100 Fikret Öztürk (Öztürk Yatırım)
Serveti: 400 milyon dolar
-
11
11
|
118
100 Fatma Zeynep Hamedi (Borusan Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
-
12
12
|
118
100 Erol Üçer (Gama Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
-
13
13
|
118
100 Erol Sabancı (Sabancı Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
-
14
14
|
118
100 Erdal Aksoy (Aksoy Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
-
15
15
|
118
100 Cafer Mahiroğlu (Select)
Serveti: 400 milyon dolar
-
16
16
|
118
100 Bayram Yusuf Aslan (İçdaş Demir Çelik)
Serveti: 400 milyon dolar
-
17
17
|
118
100 Ayşe Verda Gülçelik (ENKA İnşaat)
Serveti: 400 milyon dolar
-
18
18
|
118
100 Ayşe Nükhet Özmen (Borusan Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
-
19
19
|
118
100 Ali Ahmet Kocabıyık (Borusan Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
-
20
20
|
118
95 Zeki Zorlu (Zorlu Holding)
Serveti: 450 milyon dolar
-
21
21
|
118
95 Necati Kurmel (Saray Halı)
Serveti: 450 milyon dolar
-
22
22
|
118
95 Murat Dedeman (Dedeman Holding)
Serveti: 450 milyon dolar
-
23
23
|
118
95 Hakkı Yıldız (Yıldızlar Yatırım Holding)
Serveti: 450 milyon dolar
-
24
24
|
118
95 Erden Timur (Timur Gayrimenkul)
Serveti: 450 milyon dolar
-
25
25
|
118
94 Kağan Gürsel (Kiska İnşaat)
Serveti: 475 milyon dolar
-
26
26
|
118
81 Tomris Taşkent (STFA İnşaat)
Serveti: 500 milyon dolar
-
27
27
|
118
81 Şeref Cengiz (Cengiz Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
28
28
|
118
81 Mehmet Kutman (Global Yatırım Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
29
29
|
118
81 Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
30
30
|
118
81 Mehmet Cengiz (Cengiz Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
31
31
|
118
81 Mehmet Avni Kiğılı (Hayat Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
32
32
|
118
81 Korhan Kurduoğlu (Ata Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
33
33
|
118
81 İbrahim Çeçen (IC Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
34
34
|
118
81 Ethem Sancak (Es Mali Yatırım)
Serveti: 500 milyon dolar
-
35
35
|
118
81 Erhan Kurdoğlu (Ata Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
36
36
|
118
81 Erdoğan Demirören (Demirören ŞTİ. Grubu)
Serveti: 500 milyon dolar
-
37
37
|
118
81 Ekrem Cengiz (Cengiz Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
38
38
|
118
81 Ahmet Cengiz (Cengiz Holding)
Serveti: 500 milyon dolar
-
39
39
|
118
74 Mehmet Torun (Torunlar Gıda)
Serveti: 550 milyon dolar
-
40
40
|
118
74 Hüseyin Ağaoğlu (Ağaoğlu İnşaat)
Serveti: 550 milyon dolar
-
41
41
|
118
74 Fuat Tosyalı (Tosyalı Holding)
Serveti: 550 milyon dolar
-
42
42
|
118
74 Fatih Tosyalı (Tosyalı Holding)
Serveti: 550 milyon dolar
-
43
43
|
118
74 Cemil Kazancı (Kazancı Holding)
Serveti: 550 milyon dolar
-
44
44
|
118
74 Aziz Torun (Torunlar Gıda)
Serveti: 550 milyon dolar
-
45
45
|
118
74 Ayhan Tosyalı (Tosyalı Holding)
Serveti: 550 milyon dolar
-
46
46
|
118
73 Kamil Yazıcı (Yazıcılar Holding)
Serveti: 575 milyon dolar
-
47
47
|
118
66 Vildan Gülçelik (ENKA İnşaat)
Serveti: 600 milyon dolar
-
48
48
|
118
66 Sevil Sabancı (Sabancı Holding)
Serveti: 600 milyon dolar
-
49
49
|
118
66 Mehmet Hattat (Hattat Holding)
Serveti: 600 milyon dolar
-
50
50
|
118
66 Erol Tabanca (Polimeks İnşaat)
Serveti: 600 milyon dolar
-
51
51
|
118
66 Dilek Sabancı (Sabancı Holding)
Serveti: 600 milyon dolar
-
52
52
|
118
66 Ahmet Özokur (Yıldız Holding)
Serveti: 600 milyon dolar
-
53
53
|
118
66 Ahmet Afif Topbaş (BİM)
Serveti: 600 milyon dolar
-
54
54
|
118
63 Yüksel Yıldırım (Yıldırım Holding)
Serveti: 625 milyon dolar
-
55
55
|
118
63 İpek Kıraç (Koç Holding)
Serveti: 625 milyon dolar
-
56
56
|
118
63 Ali Rıza Yıldırım (Yıldırım Holding)
Serveti: 625 milyon dolar
-
57
57
|
118
54 Yalçın Sabancı (Yasa Holding)
Serveti: 650 milyon dolar
-
58
58
|
118
54 Ömer Sabancı (Sabancı Holding)
Serveti: 650 milyon dolar
-
59
59
|
118
54 Nurettin Çarmıklı (Nurol Holding)
Serveti: 650 milyon dolar
-
60
60
|
118
54 Mehmet Oğuz Çarmıklı (Nurol Holding)
Serveti: 650 milyon dolar
-
61
61
|
118
54 İzak Şenbahar (Alexico Group)
Serveti: 650 milyon dolar
-
62
62
|
118
54 Erol Çarmıklı (Nurol Holding)
Serveti: 650 milyon dolar
-
63
63
|
118
54 Emine Sabancı Kamışlı (Esas Holding)
Serveti: 650 milyon dolar
-
64
64
|
118
54 Demir Sabancı (Sabancı Holding)
Serveti: 650 milyon dolar
-
65
65
|
118
54 Ali İsmail Sabancı (Esas Holding)
Serveti: 650 milyon dolar
-
66
66
|
118
50 Melih Abdulhayoğlu (Comodo Group)
Serveti: 700 milyon dolar
-
67
67
|
118
50 Çiğdem Sabancı Bilen (Sabancı Holding)
Serveti: 700 milyon dolar
-
68
68
|
118
50 Ali Ülker (Yıldız Holding)
Serveti: 700 milyon dolar
-
69
69
|
118
50 Ali Koç (Koç Holding)
Serveti: 700 milyon dolar
-
70
70
|
118
46 Ömer Koç (Koç Holding)
Serveti: 750 milyon dolar
-
71
71
|
118
46 Nezih Barut (Abdi İbrahim İlaç)
Serveti: 750 milyon dolar
-
72
72
|
118
46 Demet Sabancı Çetindoğan (Sabancı Holding)
Serveti: 750 milyon dolar
-
73
73
|
118
46 Ali Metin Kazancı (Kazancı Holding)
Serveti: 750 milyon dolar
-
74
74
|
118
44 Serra Sabancı (Sabancı Holding)
Serveti: 775 milyon dolar
-
75
75
|
118
44 Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.)
Serveti: 775 milyon dolar
-
76
76
|
118
38 Suzan Sabancı Dinçer (Sabancı Holding)
Serveti: 800 milyon dolar
-
77
77
|
118
38 Hasan Çolakoğlu (Çolakoğlu Metalurji)
Serveti: 800 milyon dolar
-
78
78
|
118
38 Diane Arcas (Arkas Holding)
Serveti: 800 milyon dolar
-
79
79
|
118
38 Claire Arcas (Arkas Holding)
Serveti: 800 milyon dolar
-
80
80
|
118
38 Bernard Arcas (Arkas Holding)
Serveti: 800 milyon dolar
-
81
81
|
118
38 Aydın Doğan Doğan Holding (Doğan Holding)
Serveti: 800 milyon dolar
-
82
82
|
118
37 Eren Özmen Sierra Nevada Corp. (Sierra Nevada Corp.)
Serveti: 825 milyon dolar
-
83
83
|
118
36 Olgun Zorlu Zorlu Holding (Zorlu Holding)
Serveti: 875 milyon dolar
-
84
84
|
118
33 Ünal Aysal Unit Investment (Unit Investment)
Serveti: 900 milyon dolar
-
85
85
|
118
33 Şevket Sabancı Esas Holding (Esas Holding)
Serveti: 900 milyon dolar
-
86
86
|
118
33 Lucien Arkas Arkas Holding (Arkas Holding)
Serveti: 900 milyon dolar
-
87
87
|
118
32 Mustafa Koç Varisleri Koç Holding (Koç Holding)
Serveti: 950 milyon dolar
-
88
88
|
118
27 Mustafa Latif Topbaş (BİM)
Serveti: 1 milyar dolar
-
89
89
|
118
27 Murat Vargı (MV Holding)
Serveti: 1 milyar dolar
-
90
90
|
118
27 Hamdi Akın (Akfen Holding)
Serveti: 1 milyar dolar
-
91
91
|
118
27 Fatma Tuba Yazıcı (Diler Holding)
Serveti: 1 milyar dolar
-
92
92
|
118
27 Ali Ağaoğlu (Ağaoğlu İnşaat)
Serveti: 1 milyar dolar
-
93
93
|
118
25 Mehmet Rüştü Başaran (Habaş)
Serveti: 1.1 milyar dolar
-
94
94
|
118
25 Deniz Şahenk (Doğuş Holding)
Serveti: 1.1 milyar dolar
-
95
95
|
118
22 Şefik Yılmaz Dizdar (LC Waikiki)
Serveti: 1.2 milyar dolar
-
96
96
|
118
22 Sinan Tara (Enka İnşaat)
Serveti: 1.2 milyar dolar
-
97
97
|
118
22 Mehmet Ali Aydınlar (Acıbadem)
Serveti: 1.2 milyar dolar
-
98
98
|
118
21 Ahmet Nazif Zorlu (Zorlu Holding)
Serveti: 1.3 milyar dolar
-
99
99
|
118
20 Ahmet Çalık (Çalık Holding)
Serveti: 1.4 milyar dolar
-
100
100
|
118
18 Faruk Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding)
Serveti: 1.5 milyar dolar
-
101
101
|
118
18 Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding)
Serveti: 1.5 milyar dolar
-
102
102
|
118
14 Mehmet Nazif Günal (MNG Holding)
Serveti: 1.6 milyar dolar
-
103
103
|
118
14 Sezai Bacaksız (Limak Holding)
Serveti: 1.6 milyar dolar
-
104
104
|
118
14 Nihat Özdemir (Limak Holding)
Serveti: 1.6 milyar dolar
-
105
105
|
118
14 Turgay Ciner (Park Holding)
Serveti: 1.6 milyar dolar
-
106
106
|
118
12 Suat Günsel (Yakın Doğu Üniversitesi)
Serveti: 1.7 milyar dolar
-
107
107
|
118
12 Hamdi Ulukaya (Chobani)
Serveti: 1.7 milyar dolar
-
108
108
|
118
10 Mustafa Küçük (LC Waikiki)
Serveti: 1.9 milyar dolar
-
109
109
|
118
10 Filiz Şahenk (Doğuş Holding)
Serveti: 1.9 milyar dolar
-
110
110
|
118
8 Suna Kıraç (Koç Holding)
Serveti: 2 milyar dolar
-
111
111
|
118
8 Osman Kibar (Samumed)
Serveti: 2 milyar dolar
-
112
112
|
118
7 Ferit Şahenk (Doğuş Holding)
Serveti: 2.1 milyar dolar
-
113
113
|
118
6 Rahmi Koç (Koç Holding)
Serveti: 2.2 milyar dolar
-
114
114
|
118
5 Erman Ilıcak (Rönesans Holding)
Serveti: 2.3 milyar dolar
-
115
115
|
118
3 Şarık Tara (Enka İnşaat)
Serveti: 2.4 milyar dolar
-
116
116
|
118
3 Semahat Arsel (Koç Holding)
Serveti: 2.4 milyar dolar
-
117
117
|
118
2 Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding)
Serveti: 3 milyar dolar
-
118
118
|
118
1 Murat Ülker (Yıldız Holding)
Serveti: 3.7 milyar dolar