PARA
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
aysan
PARA

Merkez Bankası PPK üyesi Ahmet Faruk Aysan istifa etti

Merkez Bankası Para Politikası Üyesi (PPK) Ahmet Faruk Aysan, görevinden istifa etti. Akademik kariyerine döneceğini açıklayan Aysan, 2011 yılından bu yana PPK üyesi olarak görev yapıyordu.

05 Nisan 2017 Çarşamba, 09:56:10 Güncelleme: 10:57:13

Bloomberg News'in telefonla ulaştığı Aysan, 1 Nisan itibariyle görevini bıraktığını ve İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçeceğini söyledi.

PPK'DA KİMLER VAR?

Para Politikası Kurulu, Başkan'ın başkanlığı altında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkan'ın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşuyor. Hali hazırda PPK üyeleri şu isimlerden oluşuyor.

Başkan: Murat Çetinkaya 

Üyeler: Erkan Kilimci, Murat Uysal, Dr. Emrah Şener, Prof. Dr. Abdullah Yavaş

AYSAN KİMDİR?

Ahmet Faruk Aysan 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu ve University of Maryland College Park'ta 2001 yılında yüksek lisansını, 2005 yılında doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent oldu.

Dünya Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Oxford Analytica'nın da aralarında bulunduğu kurumlara danışmanlık yapan Aysan, 2005-2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 

Merkez Bankasındaki görevine atanmadan önce Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezinde Başkan Yardımcılığı, G-20 Finansal Güvenlik Uzmanları Grubu Üyeliği, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Destek Grubu Danışma Kurulu Üyeliği ve Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programında ekonomi alanında Ülke Uzmanlığı görevlerini yürüttü. 

Uluslararası finans, makroekonomi, ekonomi politik, bankacılık ve finans konularında uzmanlaşan Aysan, birçok uluslararası derginin Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu Üyesidir.

Akademik dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan A. F. Aysan, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı yayın ödüllerini ve akademik teşvik ödüllerini, Middle East Economic Association tarafından verilen İbni Haldun Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri üzerine yazılan en iyi makale ödülünü aldı.

Ahmet Faruk Aysan, 3 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi, 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. A. F. Aysan, ayrıca London School of Economics and Political Sciences (LSE) European Institute bünyesinde kurulan Contemporary Turkish Studies kürsüsünde TCMB adına Danışma Kurulu üyeliğini de sürdürmektedir. Ahmet Faruk Aysan, 1 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeliğine tekrar seçildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    saçını sarı yap birazda yaşlansın aynı boris johnson akrabalar galiba
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Zorunlu BES nasıl iptal edilir?
PARA

Milyonlarca kişinin maaşından kesinti yapılacak
Ekonomik büyüme nedir?
PARA

Ekonomik büyüme nedir?
AE Arma-Elektropanç'dan 80 milyon liralık tahvil ihracı
PARA

AE Arma-Elektropanç'dan yeni tahvil ihracı
Ekspress Yatırım iki yıllığına kapanıyor
PARA

Sadece 10 ayda piyasaya veda etti
Tüm zamanların en zengin siyasetçileri
PARA

Dünyanın en zengin siyasetçileri!
Dünyanın en değerli maddeleri
PARA

Tam 5 milyon dolar değerinde!
Türk lirası banknotlardaki imzalar değişiyor
PARA

İŞTE YENİ PARALAR!
Merkez Bankası PPK üyesi Ahmet Faruk Aysan istifa etti
PARA

MERKEZ BANKASI'NDA İSTİFA
2030 yılının en büyük ekonomileri
PARA

2030'UN EN BÜYÜK 32 EKONOMİSİ!
Dolar için G. Afrika Rand'ı önemli
PARA

G. AFRİKA’YA YAKIN MARKAJ
Garanti Bankası tahsili geçmiş alacaklarını sattı
PARA

110 MİLYON LİRALIK ALACAĞINI KAÇA SATTI
BRICS çöktü
PARA

EFSANENİN ÇÖKÜŞÜ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme