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Hyundai i30
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Hyundai i30 İstanbul Autoshow 2017'de tanıtıldı

Türkiye’deki yirminci üretim yılını kutlayan Hyundai, İstanbul Autoshow 2017'de i30 modelini otomobilseverlere sunacak

21 Nisan 2017 Cuma, 12:42:36 Güncelleme: 13:10:09

Geçen Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkan Hyundai’nin C segmentindeki Hyundai i30, Paris Otomobil Fuarı’nın ardından 2017 İstanbul Autoshow'da da otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

Türkiye’de Style ve Elite olmak üzere iki farklı donanım seçeneği, 1.4 litre benzinli ve 1.6 litre dizel olmak üzere iki farklı motor opsiyonuyla sunulacak olan Hyundai i30'un  fiyatlandırmasına geçmeden evvel kısaca özelliklerini hatırlayalım.

Bir önceki nesline göre 40 mm daha uzun olan yeni i30 395 litre bagaj hacmine sahip olan araç eski neslinden 17 litre daha geniş olmasının yanında en büyük rakiplerinden biri olan Volkswagen Golf’ten 15 litre daha fazla bir hacim sunuyor.

Hyundai’nin yeni yüzünü temsil edecek olan i30’da Hyundai’nin basamaklı ızgara adını verdiği genişletilmiş çizgili ön panjur, arka bölümdeki ışıklandırma ve tasarım çizgiler ilk bakışta gözünüze çarpacak olan değişimlerden. Kokpitinde de önemli değişimleri getiren i30’un multimedya sistemi Apple Car Play ve Android Auto destekli bir şekilde gelecek. 5 ile 8 inç arasında donanıma göre değişiklik gösteriyor.

 2017 HYUNDAİ İ30 FİYATLARI NE KADAR?

Eylül ayındaki dünya tanıtımındaki 1.0 litrelik turbo beslemeli üç silindirli motorun şimdilik satışta olmadığı i30’da 1.4 litrelik benzinli T-GDI ünite 6.000 devirde 140 beygir güç ve 1.500 devirde 242 Nm tork değeri üretiyor. 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT ile kombin edilen bu seçenekle birlikte Hyundai’nin daha önceki jenerasyonda da kullandığı 1.6 litre 136 beygirlik turbo dizel motora da sunulmaya devam ediliyor. Donanımlarına ve opsiyonlarına göre resmiyet kazanan fiyatlarsa şu şekilde;

BENZİNLİ

1.4 MPI STYLE 75.950 TL
1.4 TGDI ELITE 103.550 TL
1.4 TGDI ELITE DCT 109.550 TL

DİZEL

1.6 CRDi STYLE 95.050 TL
1.6 CRDi ELITE 105.050 TL
1.6 CRDi ELITE DCT 111.050 TL

PLUS opsiyon paketi 7.000 TL
SMART opsiyon paketi 8.000 TL
PLUS + SMART opsiyon paketi (Dizel) 13.850 TL

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