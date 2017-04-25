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Hazine, ihale, 4,5G
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4,5G ihalesini kazanan operatörler, Hazine'ye 657 milyon euro ödeyecek

Kamuoyunda 4,5G olarak bilinen IMT-Advanced yetkilendirmesine ilişkin ihaleyi kazanan operatörler, 657 milyon euro tutarındaki son taksit ödemesini yarın Hazine'ye yapacak.

25 Nisan 2017 Salı, 11:54:19 Güncelleme: 11:59:12 AA

Kamuoyunda 4,5G olarak bilinen IMT-Advanced yetkilendirmesine ilişkin ihaleyi kazanan operatörler, 657 milyon euro tutarındaki son taksit ödemesini yarın Hazine'ye yapacak.

Ödeme, yarınki kur üzerinden ya da 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk lirası olarak yapılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4,5G ihalesini 26 Ağustos 2015'te gerçekleştirmiş ve ihale tutarı, KDV dahil 4 milyar euroyu bulmuştu.

İhale kapsamında yarın ödemesi yapılacak son taksit tutarı ise 657 milyon 171 bin euro.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberlik kapsamında ödeme Türk lirası olarak yapılabilecek. 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, devlete döviz borcu olanlar talep etmeleri halinde, Merkez Bankası'nın 2 Ocak’ta açıkladığı döviz alış kuru üzerinden ödeme yapabiliyor.

İLK ÖDEME 26 EKİM 2015'TE YAPILDI

İhalede Turkcell, 8 pakette KDV dahil toplam 1 milyar 915 milyon 683 bin euro, Avea (Türk Telekom) 5 pakette toplam 1 milyar 126 milyon 520 bin euro, Vodafone ise 5 pakette toplam 918 milyon 10 bin euro teklif sunmuştu. İhaleyi kazanan işletmeciler, toplam 2 milyar 39 milyon 246 bin euro olan ilk ödemelerini 26 Ekim 2015'te yapmıştı.

Vodafone, ihale kapsamındaki ödemeyi peşin yaparken, Turkcell ve Avea taksitli ödeme yolunu tercih etmişti.

Turkcell 413 milyon 822 bin euro, Avea ise 243 milyon 349 bin euroluk son taksit ödemesini yarın Hazine'ye yapacak. Böylece yaklaşık 4 milyar euroluk ihalede ödemeler tamamlanmış olacak.

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