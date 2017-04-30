Irkçı adaydan AB'yi korkutan açıklama geldi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için yarış devam ederken, aşırı sağcı aday Marine Le Pen'den önemli bir açıklama geldi. "Euro öldü" diyen Le Pen, ülkenin eski para birimine geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. Fransa'da yayınlanan bir gazete konuşan Le Pen, "Euro, Fransız ekonomisi için bir yük. Ekonomiyi düzeltebilmek için kendi para birimimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü, tek para birimi yük haline geldi" ifadelerini kullandı.
Ulusal para birimini kontrol etme hakkını sağlamayı planladığını belirten Le Pen, euronun uluslararası ticaretle uğraşan büyük şirketler tarafından kullanılan paraya döndüğünü dile getirdi.
Le Pen, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkenin Avrupa Birliğinden ayrılması için referandum yapmayı planlıyor. 23 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk turunda Le Pen ve Emmanuel Macron en yüksek oyu alan iki aday olmuş ve 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura çıkmaya hak kazanmışlardı.
-
Misafir 2 dakika önceavrupada bırakın ırkcılar kazansın böylece ab nin bölünmesi daha cabuk ve hızlı olacak buda türkiye işine gelen bi durum00
-
Misafir 3 dakika önceakillanmaya basladilar.darisi bizdeki avrupa sevicilere00
-
Misafir 6 dakika önceEuroya Denemis oldular. Bak dusmedi00
-
Misafir 1 dakika önceBırak büyük ülkeleri ROMANYA ayrılsın AB dağılır EURO dan herkes çıkar Almanya da doların yarısı MARK zamanına geri döner.00
-
Misafir 15 dakika önceyooo bizde 3.90 tl00
-
Misafir 41 dakika önceeu parçalanırsa daha iyi mücadele ederiz onlarla60
-
Misafir 43 dakika önceKadın haklı ama beter olsun hırsız avrupa00
-
Misafir 44 dakika önceTürk birliği30
-
Misafir 48 dakika öncele pen kazanir ins30