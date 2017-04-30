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30 NİSAN 2017
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Marine Le Pen
PARA

Irkçı adaydan AB'yi korkutan açıklama geldi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen, euronun öldüğünü ifade ederek, "Euro, Fransız ekonomisi için bir yük. Ekonomiyi düzeltebilmek için kendi para birimimizi kontrol etmemiz gerekiyor" dedi

30 Nisan 2017 Pazar, 13:39:49 Güncelleme: 13:43:36 İHA

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için yarış devam ederken, aşırı sağcı aday Marine Le Pen'den önemli bir açıklama geldi. "Euro öldü" diyen Le Pen, ülkenin eski para birimine geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. Fransa'da yayınlanan bir gazete konuşan Le Pen, "Euro, Fransız ekonomisi için bir yük. Ekonomiyi düzeltebilmek için kendi para birimimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü, tek para birimi yük haline geldi" ifadelerini kullandı.

Ulusal para birimini kontrol etme hakkını sağlamayı planladığını belirten Le Pen, euronun uluslararası ticaretle uğraşan büyük şirketler tarafından kullanılan paraya döndüğünü dile getirdi.

Le Pen, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkenin Avrupa Birliğinden ayrılması için referandum yapmayı planlıyor. 23 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk turunda Le Pen ve Emmanuel Macron en yüksek oyu alan iki aday olmuş ve 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura çıkmaya hak kazanmışlardı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 2 dakika önce
    avrupada bırakın ırkcılar kazansın böylece ab nin bölünmesi daha cabuk ve hızlı olacak buda türkiye işine gelen bi durum
  • Misafir 3 dakika önce
    akillanmaya basladilar.darisi bizdeki avrupa sevicilere
  • Misafir 6 dakika önce
    Euroya Denemis oldular. Bak dusmedi
  • Misafir 1 dakika önce
    Bırak büyük ülkeleri ROMANYA ayrılsın AB dağılır EURO dan herkes çıkar Almanya da doların yarısı MARK zamanına geri döner.
  • Misafir 15 dakika önce
    yooo bizde 3.90 tl
  • Misafir 41 dakika önce
    eu parçalanırsa daha iyi mücadele ederiz onlarla
  • Misafir 43 dakika önce
    Kadın haklı ama beter olsun hırsız avrupa
  • Misafir 44 dakika önce
    Türk birliği
  • Misafir 48 dakika önce
    le pen kazanir ins
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