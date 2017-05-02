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Ziraat Bankası, Ziraat Bankası Gürcistan, SC Ziraat Bank Georgia
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Ziraat Bankası o ülkedeki ismini değiştirdi

Ziraat Bankası, Tiflis, Batum ve Marneuli şubeleriyle Gürcistan'daki faaliyetlerini bugünden itibaren JSC Ziraat Bank Georgia çatısı altında yürütmeye başlarken, bankanın kurumsal bankacılık alanında Gürcistan'ın yerel bankası olmayı amaçladığı açıklandı

02 Mayıs 2017 Salı, 17:41:11 Güncelleme: 17:49:08 Reuters

Ziraat Bankası, Tiflis, Batum ve Marneuli şubeleriyle Gürcistan'daki faaliyetlerine farklı bir isimle devam etme kararı aldı.

Banka tarafından yapılan açıklamada yüzde 100 Ziraat Bankası sahipliğinde kurulan JSC Ziraat Bank Georgia ile Gürcistan'daki şube ağının genişletilmesi, başta kurumsal bankacılık olmak üzere Türkiye kurum ve firmalarına, Gürcistan firmaları ve Gürcistan'daki yabancı ticari şirketlere sunulan hizmetlerle Türkiye'nin Gürcistan'daki yerel bankası olunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, internet bankacılığı, bireysel krediler, kart ürünleri gibi ürünler ile bireysel bankacılık alanındaki pazar payının daha da artırılmasının JSC Ziraat Bank Georgia'nın stratejik hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Ziraat Bankası'nın Gürcistan'daki varlığının şube statüsünden yeni bir bankaya dönüşümü ile Türkiye-Gürcistan arasındaki dış ticaretin geliştirilmesi, Türkiye'deki bankacılık tecrübesinin Gürcistan'da da uygulanması ve nihai olarak sektörde ilk sıralarda yer alınmasının amaçlandığı belirtildi.

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