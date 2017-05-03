Tarihin en zengin insanından para kazanmak isteyenlere tavsiyeler

Bugün dünyanın en zengin insanı Microsoft’un kurucusu 86 milyar dolar servete sahip Bill Gates. Ancak onun serveti bugüne kadar yaşamış en zengin insanın servetine yakın bile değil. Bugüne kadar dünyanın gördüğü en zengin insan, 1500’lü yıllarda yaşamış Alman bankacı Jacob Fugger’di.

Dünyanın ilk ucuz konut projesi olan Fuggerei’nin yaratıcısıydı. Herkesin bir evi olması gerektiğine inanırdı.

Bankada yeterli para olmadığını söylemek yerine soğukkanlı bir şekilde kilise ile görüşmeler yaparak zaman kazandı.

Fugger’ın bankasının en büyük müşterisi, Avusturyalı bir papazdı. Papaz 1509’da öldüğünde kilise bankadaki parayı geri istedi ancak bankada yeterli para yoktu.

Fugger, defter tutma ve bilanço hazırlama gibi işlerle bizzat ilgilenirdi. İşlerinin büyük bölümünde bilançoları kendi hazırlardı.

Dünyanın ilk büyük haber ajansını da o kurmuştu ve piyasadaki gelişmeleri birçok rakibinden önce öğreniyordu.

Kendisinden borç alanlara verdiği tavsiyelerle onları zengin etti, birçok kişi için vazgeçilmezdi.

Fugger kralları ve yöneticileri bile finanse eden bir isimdi.

Fugger’ın yaşadığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu bölgeyi fethetmedi ve Alman işadamı Macaristan’da büyük bir gelir elde etti.

Fugger ayrıca diğer işadamlarının Osmanlı’nın fethinden çekindiği için uzak durduğu Macaristan’daki bakır madenlerine yatırım yaptı.

Fugger servetini büyütmek için iki defa çok büyük risk aldı. Önce Tyrol Arşidükü Sigmund’a Venedik’i işgal etmesi için para verdi. Ardşidük Venedik’i fethedince dünyadaki en büyük gümüş madenini Fugger’a verdi.

İşte bugüne kadar yaşamış en zengin insan olan Fugger’in zenginlik sırları ve para kazanmak isteyenlere tavsiyeleri…

haberturk.com’un Market Watch sitesine dayanarak derlediği habere göre, dünyada bir işadamının sahip olduğu en büyük serveti kazanan Fugger, zamanında kralları, kaşifleri ve din adamlarını finanse eden biri isimdi. 1525’te öldüğünde serveti, 400 milyar doları buluyordu.

haberturk.com’un Market Watch sitesine dayanarak derlediği habere göre, dünyada bir işadamının sahip olduğu en büyük serveti kazanan Fugger, zamanında kralları, kaşifleri ve din adamlarını finanse eden biri isimdi. 1525’te öldüğünde serveti, 400 milyar doları buluyordu.

İşte bugüne kadar yaşamış en zengin insan olan Fugger’in zenginlik sırları ve para kazanmak isteyenlere tavsiyeleri…

DİĞERLERİ KORKTUĞUNDA YATIRIM YAPIN

Fugger servetini büyütmek için iki defa çok büyük risk aldı. Önce Tyrol Arşidükü Sigmund’a Venedik’i işgal etmesi için para verdi. Ardşidük Venedik’i fethedince dünyadaki en büyük gümüş madenini Fugger’a verdi.

RİSK ALMAYI BİLİN

Fugger ayrıca diğer işadamlarının Osmanlı’nın olası bir işgalinden çekindikleri için uzak durduğu Macaristan’daki bakır madenlerine yatırım yaptı. Fugger’ın yaşadığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu bölgeyi işgale etmedi. Alman işadamı Macaristan’da büyük bir gelir elde etti.

VAZGEÇİLMEZ OLUN

Fugger kralalrı ve yöneticileri bile finanse eden bir isimdi. Kendisinden borç alanlara verdiği tavsiyelerle onları zengin etti, birçok kişi için vazgeçilmezdi.

GERÇEKLERİ BİLİN

Fugger bilginin gücünü bilirdi. Dünyanın ilk büyük haber ajansını da o kurmuştu ve piyasadaki gelişmeleri birçok rakibinden önce öğreniyordu.

MATEMATİK ÖĞRENİN

Fugger, defter tutma ve bilanço hazırlama gibi işlerle bizzat ilgilenirdi. İşlerinin büyük bölümünde bilançoları kendi hazırlardı.

İŞLERİNİZİ YAKINDAN TAKİP EDİN

Fugger yardımcılarını ve denetçileri işlerinin yürütüldüğü bölgelere gönderir, gidişatı yakından takip ederdi.

İYİ BİR EĞİTİM ALIN

Fugger, yaşadığı dönemde iş dünyasının kalbi sayılan Venedik’te eğitim aldı ve buradaki deneyimini yıllar boyunca kullandı.

SOĞUKKANLILIĞINIZI KORUYUN

Fugger’ın bankasının en büyük müşterisi, Avusturyalı bir papazdı. Papaz 1509’da öldüğünde kilise bankadaki parayı geri istedi ancak bankada yeterli para yoktu. Bankada yeterli para olmadığını söylemek yerine soğukkanlı bir şekilde kilise ile görüşmeler yaparak zaman kazandı.

KAZANDIĞINIZIN BİR KISMINI GERİ VERMEYİ BİLİN

Fugger dünyanın ilk ucuz konut projesi olan Fuggerei’nin yaratıcısıydı. Herkesin bir evi olması gerektiğine inanırdı