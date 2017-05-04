Porto Riko, ABD, iflas
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Porto Riko iflas etti

Karayipler’de bulunan ABD’ye bağlı Porto Riko, kamu borcunu ödeyemediği için iflas başvurusunda bulunacak. Bu ABD’de kamu alanında bugüne kadarki en büyük iflas

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:51:56 Güncelleme: 11:58:08

Uzun süredir borç krizinden bulunan dışişlerinde ABD'ye bağlı, içişlerinde özerk Karayip adası Porto Riko'nun Valisi Ricardo Rossello, kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamaması üzerine federal iflas mahkemesine başvuracağını açıkladı.

70 milyar doları aşan borcunu ödeyemeyen ve borç yapılandırmasına gitmesi beklenen Porto Riko hükümeti, iflas talebinin ardından kreditörlerden borçlarının hafifletilmesini talep edebilecek.

Porto Riko’nun iflasının, ABD’nin 3.8 trilyon dolarlık yerel tahvil piyasasında bugüne kadar yaşanan en büyük iflas olduğu belirtiliyor. Halkın yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Porto Riko, son dönemde kemer sıkma önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere sahne oluyor. 

ABD’de bugüne kadarki en büyük kamu iflası Detroit'te 2013’te yaşanan iflas olayıydı. 18 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyen Detroit kenti, kreditörlerle borç yapılandırma anlaşması yapmıştı.

 

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