Murat Çetinkaya, Forum İstanbul 2017
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MB Başkanı Çetinkaya Forum İstanbul 2017'de konuştu

Forum İstanbul 2017 etkinliğinin ikinci gününe katılan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemlerde dijital finans ve fintek modellerinden daha fazla rekabet baskısı hissedeceğini belirtti

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:38:27 Güncelleme: 17:17:14 AA

Forum İstanbul 2017'nin ikinci gününde konuşma yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, konuşmasında ekonomik büyümenin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, "Bunun için kamu ve özel sektördeki paydaşların, finansal ve finansal olmayan kesimin kısacası tüm aktörlerin şoklara karşı dayanıklılığının artırılması öncelikli hedef olmalıdır. Ekonomide rekabetçiliği ve verimliliği artıracak yapısal reformlar güçlü büyümenin temel sürükleyicisi olacaktır" dedi.

Maliye politikalarının ekonominin potansiyelini ve büyümenin kapsayıcılığını artıracak şekilde oluşturulmasının önem arz ettiğini belirten Çetinkaya, "Ekonomik aktörlerin mali yapılarını güçlendirmesi, aşırı borçluluğun, vade ve kur uyumsuzluğunun önüne geçilmesi düzenleme ve denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve sistemik riskleri sınırlayacak makro ihtiyati çerçevenin oluşturulması büyümenin sürdürülebilir ve dengeli olması açısından önemlidir" diye konuştu.



"TEKNOLOJİ, FİNANSAL SİSTEMİ ARTAN BİR HIZLA DÖNÜŞTÜRME EĞİLİMİNDEDİR"

Alınan tedbirlerin de katkısıyla Türk bankacılık sektörünün kredi ve fonlama kompozisyonunun dengeli bir yapıda olduğu, sektörün aktif kalitesini ve fonlama kaynaklarını istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde yönettiğinin görüldüğünü aktaran Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti:



"Sermaye, karlılık ve aktif kalitesinin yanı sıra alınan teşvik ve tedbirlerle birlikte bankaların kredi arzında ve reel sektörün finansmana erişiminde bir sorun yaşanmamaktadır. Önümüzdeki dönemde daha dengeli bir finansal sistem oluşturmak için çaba sarfetmemiz gerektiği söylenebilir. Önümüzdeki dönemde bankacılık sektörü dijital finans ve fintek modellerinden daha fazla rekabet baskısı hissedecektir. Finansal hizmetlerde çeşitliliğin ve rekabetin artması maliyetlerin aşağıya çekilmesi bakımından şüphesiz arzu edilen bir durumdur. Aynı zamanda finansal teknolojilerin gelişimi finansal tabana yayılmayı artırması bakımında da olumludur. Kritik bir husus; tüm bu faydalara erişilirken güçlü bir düzenleme ve denetleme çerçevesinin de hayata geçirilmesidir. Merkez Bankası olarak gerek teknolojik gelişmeleri gerekse bunların finansal istikrara olası etkilerini uluslar arası platformlarda ve standart belirleyici kuruluşların çalışmalarında müzakere etme fırsatı buluyoruz. Özetle, teknoloji, finansal sistemi artan bir hızla dönüştürme eğilimindedir ve bu da önemli fırsatları beraberinde getirmektedir. Ülkemiz bankacılık sektörünün finansal teknolojileri yenilikçi bir şekilde uyarlamada küresel ölçekli bir başarı hikayesi yazdığını ifade edebiliriz"

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