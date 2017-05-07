Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalardaki mevduat
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Bankalardaki mevduat 1,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı bu yılın mart sonu itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 trilyon 518 milyar liraya ulaştı

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:12:40 Güncelleme: 11:13:50 AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın mart sonunda 1 trilyon 273 milyar 197 milyon 941 bin lira olan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 19,2'lik artışla 1 trilyon 517 milyar 929 milyon 652 bin liraya yükseldi.

İstanbul, yaklaşık 656 milyar liralık mevduatla ilk sırada yer aldı. İstanbul ve 221,7 milyar lira ile Ankara, 100 milyar liranın üzerinde mevduata sahip 2 kent olarak dikkati çekerken, 16 ilde 10 milyar liradan 99 milyar liraya kadar mevduat tutarı söz konusu oldu.

İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Denizli, Aydın, Balıkesir, Eskişehir ve Manisa 10-100 milyar lira arası mevduata sahip iller olarak kayıtlara geçti.

Bayburt, 387,6 milyon lira ile mevduatta son sırada yer aldı. Bayburt'u Ardahan, Kilis, Gümüşhane ve Muş takip etti.



7 KENT 5-10 MİLYAR LİRA MEVDUATA SAHİP

Verilere göre, 5 milyar lira üzeri ve 10 milyar lira altında mevduat sahibi kentler arasında en fazla mevduata 9,5 milyar lira ile Tekirdağ sahip oldu. Söz konusu aralıktaki diğer 6 kent Samsun, Trabzon, Sakarya, Zonguldak, Diyarbakır ve Çanakkale olarak sıralandı.

2 ila 5 milyar lira arasında mevduata sahip kent sayısı 31 iken, Kahramanmaraş, Edirne, Malatya, Giresun, Mardin, Amasya ve Karabük de bu kentler arasında yer aldı.

1 ila 2 milyar lira arasında mevduat bulunduran 15 kent arasında da 1 milyar 981 milyon lira ile Düzce ilk sırada geldi.
Bu arada, 1 milyar liranın altında mevduata sahip il sayısı 10 oldu.

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