TROY, Bankalararası Kart Merkezi, Soner Canko
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Milli kredi kartı 'TROY' artık cüzdanlarda

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) milli ödeme sistemi TROY markasıyla kartlı ödeme sistemleri pazarına girdi. BKM Genel Müdürü Soner Canko, bugün itibariyle 200 binin üzerinde kartın cüzdanlara girdiğini söyledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:04:50 Güncelleme: 14:08:35 AA

Türkiye'deki bankaların ortak girişimiyle hayata geçirilen 'Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un tüketici tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) milli ödeme sistemi TROY markasıyla kartlı ödeme sistemleri pazarına girdi. Bugün itibariyle 200 binin üzerinde kartın cüzdanlara girdiğini belirten BKM Genel Müdürü Soner Canko, "Türkiye, dünyaya ödeme teknolojilerine kattığı yeniliklerle ilham veriyordu, artık kendi markasıyla dünyaya yön veriyor" diye konuştu.

"15'İ BANKA OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 KURUM, TROY KART VERMEYE HAZIR"

TROY'un ilk kez tanıtıldığı 1 Nisan 2016'dan bugüne kadar geçen sürede ürünün gelişimini ve markaya dönüşme sürecini düzenlediği basın toplantısında anlatan Canko, "Bu kartın üretim sürecinde beş yıllık bir emek bulunuyor. Bundan böyle kartların sağ alt köşesinde bir Türk markası var. BKM olarak çok ümitliyiz. Bir bankanın TROY markalı bir kart çıkarması için çok neden olduğuna inanıyoruz " ifadelerini kullandı.

Dünyanın diğer ülkelerindeki yerel ödeme yöntemi kullanımına yönelik bilgiler de veren Canko, "200 milyon nüfuslu Brezilya'da, yerel ödeme yöntemi Elo'ya sahip 110 milyon kart kullanılıyor. 1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da ise 645 milyon adetlik banka kartı pazarının yüzde 38'ini Hindistan'ın yerel ödeme yöntemi olan Rupay oluşturuyor. Bir Akdeniz ülkesi olan 59 milyon nüfuslu İtalya'da ise yerel ödeme yöntemi olan Bancomat markalı 37 milyon adet kart kullanılıyor" dedi.

"HEDEFİMİZ HER CÜZDANDA EN AZ BİR TROY BULUNMASI"

TROY'un, ilk işleminin yapıldığı Nisan 2016 itibarıyla atılmış olan adımları hatırlatan Canko, TROY kartların POS, ATM ve e-ticaret sitelerinde yüzde 100 kabulünün sağlandığını, TROY üyelerine yönelik altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve TROY kullanımına ilişkin tüm standart ve kuralların belirlendiğini bildirdi.

Bugün itibariyle 200 bini aşkın TROY logolu kart bulunduğunun altını çizen Canko, "Hedefimiz yüzde 100 nakitsiz ödemeler toplumuna giden bu yolda tüm bankaların TROY logolu kartlarını kullanıcılara sunması ve her cüzdanda en az bir TROY logolu kart bulunması" ifadelerini kullandı.

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