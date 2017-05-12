Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği genel kurulunda KGF ve KOSGEB kredileri hakkında açıklamalarda bulundu.



Akben, yaptığı konuşmada şunları söyledi;



"Mevduatta bir faiz yarışına girilmemesinin altını çizmek istiyorum. Sektörde kredilerin takibe dönüşüm oranı, kaldıraç oranı, yabancı para pozisyonu makul düzeylerde. Sektörün özkaynak karlılığının yıllıklandırılmış bakıldığında yüzde 18-19'a geleceği öngörülüyor"



BDDK Başkanı Akben, KGF ve KOSGEB kredileri ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:



"KGF ve KOSGEB kredileri ile ilgili taşıt, döviz, ve konut alımı gibi beklenti dışı kullandırıldığı yönünde eleştiriler var; bunları da ciddi inceleyeceğiz. 2017 büyümesine KGF kredilerinin yüzde 1-1.5 katkı sağlaması bekleniyor. Kredilerde büyüme hızlanıyor, bunun kazaya uğramadan sağlıklı bir şekilde büyümesini temenni ediyoruz"

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