KGF kredileri 2017, KOSGEB kredileri 2017, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben
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BDDK Başkanı Akben: KGF kredilerinin yüzde 1-1.5 katkı sağlamasını bekliyoruz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği genel kuruluna katıldı. Burada yaptığı konuşmada, KGF kredilerinin yüzde 1-1.5 katkı sağlaması beklendiğinin altını çizdi

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:57:23 Güncelleme: 12:00:33 Reuters

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği genel kurulunda KGF ve KOSGEB kredileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Akben, yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Mevduatta bir faiz yarışına girilmemesinin altını çizmek istiyorum. Sektörde kredilerin takibe dönüşüm oranı, kaldıraç oranı, yabancı para pozisyonu makul düzeylerde. Sektörün özkaynak karlılığının yıllıklandırılmış bakıldığında yüzde 18-19'a geleceği öngörülüyor"

BDDK Başkanı Akben, KGF ve KOSGEB kredileri ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"KGF ve KOSGEB kredileri ile ilgili taşıt, döviz, ve konut alımı gibi beklenti dışı kullandırıldığı yönünde eleştiriler var; bunları da ciddi inceleyeceğiz. 2017 büyümesine KGF kredilerinin yüzde 1-1.5 katkı sağlaması bekleniyor. Kredilerde büyüme hızlanıyor, bunun kazaya uğramadan sağlıklı bir şekilde büyümesini temenni ediyoruz"

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