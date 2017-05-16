Türkiye Varlık Fonu, IFSWF üyeliğine kabul edildi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Uluslararası Varlık Fonları Forumu (IFSWF) üyeliğine kabul edildi. IFSWF, bünyesinde ABD, Rusya, Çin, Katar, Singapur, Kanada, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya gibi 28 ülkeye ait 30 ayrı varlık fonu barındırıyor.



IFSWF, varlık fonlarının bağımsız denetim, hesap verebilirlik, net yatırım politikaları gibi konularda her geçen gün daha da gelişmesini sağlıyor. Kuruluşun üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen TVF, uluslararası organizasyonlarda yer almaya başladı. Detaylı bir değerlendirme sürecinden sonra gelen IFSWF üyeliği, uluslararası alanda TVF'ye olan güvenin önemli göstergelerinden birini oluşturuyor.



Ülke varlık fonlarına uluslararası yatırım ortamında güven duyulmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği Santiago İlkeleri sayesinde IFSWF varlık fonlarının bağımsız denetim, hesap verebilirlik, net yatırım politikaları gibi konularda her geçen gün daha da gelişmesini sağlıyor.



"TÜRKİYE VARLIK FONU, GLOBAL BİR OYUNCU OLMA YOLUNDA"



Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, TVF'nin IFSWF üyeliğinin uluslararası arenada kendilerine olan güvenin bir yansıması olduğunu belirterek şunları söyledi:



"IFSWF gibi prestijli bir uluslararası topluluğa kabulümüz, Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim yapısının ve şeffaflığının dünyanın en iyi yönetişim esasları kullanılarak tasarlanmış olduğunun bir göstergesidir. Türkiye Varlık Fonu'nun objektif ve uluslararası standartlara uygun prensipler ile yapılandırılmış olması dünyanın önde gelen fonlarıyla birlikte yeni ortaklıklar kurmasına zemin hazırlıyor. Türkiye Varlık Fonu global bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"

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