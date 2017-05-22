XTB Menkul'ün Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı resmi açıklama ile duyuruldu.
Açıklama son dönemde yapılan düzenlemelerle müşteri sayısında çok büyük bir şekilde düşmesine neden olduğu ve şirketin Türkiye'deki aktivitelerinin çok azaldığı ifade edildi. Açıklamada XTB'nin bu nedenle Türkiye pazarından çıkma kararı aldığı kaydedildi.
DÜZENLEMENİN ARDINDAN FİRMALAR ÇIKMAYA BAŞLADI
Forex'te artan kayıplara yönelik Şubat ayında yapılan düzenleme ile forex işlemlerinde 1’e 100 olarak uygulanan kaldıraç 10’a düşürülmüş, başlangıç teminatı ise 50 bin TL’ye çıkarılmıştı.
Bu kararın ardından sektörde çok ciddi bir küçülme yaşanırken ATİG, Referans ve Ekspres Yatırım ve Destek Menkul faaliyetlerine son vermiş, çok sayıda çalışan işten çıkarılmıştı. Faaliyetlerini durduran kurumlara son olarak XTB Menkul Değerler eklendi.
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Misafir 8 dakika önceEleştiren arkadaşların forexi uygulamalı öğrenip sonra forex firmalarına nasıl lanet okuduğunun görmek isterim dicem ama o da bizim vatandaş. Cahil cahil konu eleştirsin tek çarpılmasın bu para odaklarına.00
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Misafir 17 dakika önceCahil olmanın dayanılmaz hafifliği :) Kimse kimseye zorla FX işlemi yaptırtmıyor ki, kim kimin kanını emecek. Düzenlemeden yanayım ama illa bi düzenleme yapılacaksa ispark'a yapılsın, otoyol gişelerine yapılsın, benim kanımı emen onlar00
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Misafir 19 dakika öncekötü bir durum ekonomimiz açısından00
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Misafir 23 dakika önceDÖVİZ ALIM SATIMI YASAKLANMALI00
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Misafir 29 dakika önceHerkes gitsin çalışsın.nedemek dolar euro al sat..dövizi yükseltiyorlar.iyi olmuş yerinde bir karar.gerçek yatırımcılara ihtiyacımız var.hikayeden paradan para kazanan firmalara ihtiyacımız yok00
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Misafir 31 dakika önceçok karar00
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Misafir 32 dakika önceHergün en az birkaç BET sitesinden sms geliyor. Farklı farklı isimlerle. Buna da çare bekliyoruz hükümetten00
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Misafir 34 dakika önceBatan gemiyi en son kaptan terk eder !00
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Misafir 38 dakika önceÇok iyi amacı dışı kullanılan işler00
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Misafir 39 dakika öncedüzenlemede yapmıyakmı yani, hemen küsüp gidiyorsunuz00
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Misafir 40 dakika öncenereye göçüyormuş00
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Misafir 40 dakika önceçok kişiyi yedi bitirdi00
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Misafir 45 dakika öncesanayi yatırım yapsınlar iyi oldu00
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Misafir 45 dakika öncehepsi para tuzağıydı defolsunlar00
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Misafir 45 dakika önceçoğunun ne şekilde müşterileri kandırdığını, verilerle oynadığını biliyoruz zaten. beter olsunlar. yalan yanlış bilgilerle insanları gaza getirip 3 kuruş kazançlarından ettiler. haydi şimdi naş.00
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Misafir 48 dakika önceson yıllarda gördüğüm en doğru kararın güzel sonuçları... hükümetimizi böyle hayırlı çalışmaları dolayısıyla tebrik ederim. darısı bankacılık sektörünün başına180
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Misafir 17 dakika önceve bahis sektörü yasal ve gayri yasal olana...00
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Misafir 48 dakika önceçıksınlar kolay para Yok bu milletin kanınızı emdiğiniz yeter150
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Misafir 49 dakika önceKan emiciler ülkemizi terk mi ediyor acaba ?150
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Misafir 49 dakika öncefinansal okur yazarlığın olmadığı yerde tabi zarar edilir. bakkal bile forex ile uğraşıyor. Biz patates ekmeye devam edelim, bu iş için ekonomik blgi lazım.. Bu arada istanbul finans merkezi olacaktı?? artık nasıl olacak sa..03
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Misafir 50 dakika öncespekülatif haberlerle çok para kazandılar zaten. Bunlar yüzünden bir türlü belimizi doğrultamadık. Para parayı çekti, zengin daha zengin oldu. Defolup gitsinler...90
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Misafir 51 dakika önceKötü bunun sonu Turkiyede savas cikaracaklar09