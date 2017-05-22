XTB Menkul
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XTB Menkul Türkiye'den çıkıyor

Forex'le ilgili yapılan düzenlemelerin ardından sektörde faaliyet gösteren kurumlar birer birer kapılarını kapatıyor. Geçtiğimiz günlerde Destek Menkul'ün kapanmasının ardından bu kez de Polonya merkezli XTB Menkul faaliyetlerine son verdi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:57:52 Güncelleme: 11:45:05 HABERTURK.COM

XTB Menkul'ün Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı resmi açıklama ile duyuruldu.

Açıklama son dönemde yapılan düzenlemelerle müşteri sayısında çok büyük bir şekilde düşmesine neden olduğu ve şirketin Türkiye'deki aktivitelerinin çok azaldığı ifade edildi. Açıklamada XTB'nin bu nedenle Türkiye pazarından çıkma kararı aldığı kaydedildi.

DÜZENLEMENİN ARDINDAN FİRMALAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Forex'te artan kayıplara yönelik Şubat ayında yapılan düzenleme ile forex işlemlerinde 1’e 100 olarak uygulanan kaldıraç 10’a düşürülmüş, başlangıç teminatı ise 50 bin TL’ye çıkarılmıştı.

Bu kararın ardından sektörde çok ciddi bir küçülme yaşanırken ATİG, Referans ve Ekspres Yatırım ve Destek Menkul faaliyetlerine son vermiş, çok sayıda çalışan işten çıkarılmıştı. Faaliyetlerini durduran kurumlara son olarak XTB Menkul Değerler eklendi.

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YORUMLAR 17
  • Misafir 8 dakika önce
    Eleştiren arkadaşların forexi uygulamalı öğrenip sonra forex firmalarına nasıl lanet okuduğunun görmek isterim dicem ama o da bizim vatandaş. Cahil cahil konu eleştirsin tek çarpılmasın bu para odaklarına.
  • Misafir 17 dakika önce
    Cahil olmanın dayanılmaz hafifliği :) Kimse kimseye zorla FX işlemi yaptırtmıyor ki, kim kimin kanını emecek. Düzenlemeden yanayım ama illa bi düzenleme yapılacaksa ispark'a yapılsın, otoyol gişelerine yapılsın, benim kanımı emen onlar
  • Misafir 19 dakika önce
    kötü bir durum ekonomimiz açısından
  • Misafir 23 dakika önce
    DÖVİZ ALIM SATIMI YASAKLANMALI
  • Misafir 29 dakika önce
    Herkes gitsin çalışsın.nedemek dolar euro al sat..dövizi yükseltiyorlar.iyi olmuş yerinde bir karar.gerçek yatırımcılara ihtiyacımız var.hikayeden paradan para kazanan firmalara ihtiyacımız yok
  • Misafir 31 dakika önce
    çok karar
  • Misafir 32 dakika önce
    Hergün en az birkaç BET sitesinden sms geliyor. Farklı farklı isimlerle. Buna da çare bekliyoruz hükümetten
  • Misafir 34 dakika önce
    Batan gemiyi en son kaptan terk eder !
  • Misafir 38 dakika önce
    Çok iyi amacı dışı kullanılan işler
  • Misafir 39 dakika önce
    düzenlemede yapmıyakmı yani, hemen küsüp gidiyorsunuz
  • Misafir 40 dakika önce
    nereye göçüyormuş
  • Misafir 40 dakika önce
    çok kişiyi yedi bitirdi
  • Misafir 45 dakika önce
    sanayi yatırım yapsınlar iyi oldu
  • Misafir 45 dakika önce
    hepsi para tuzağıydı defolsunlar
  • Misafir 45 dakika önce
    çoğunun ne şekilde müşterileri kandırdığını, verilerle oynadığını biliyoruz zaten. beter olsunlar. yalan yanlış bilgilerle insanları gaza getirip 3 kuruş kazançlarından ettiler. haydi şimdi naş.
  • Misafir 48 dakika önce
    son yıllarda gördüğüm en doğru kararın güzel sonuçları... hükümetimizi böyle hayırlı çalışmaları dolayısıyla tebrik ederim. darısı bankacılık sektörünün başına
  • Misafir 17 dakika önce
    ve bahis sektörü yasal ve gayri yasal olana...
  • Misafir 48 dakika önce
    çıksınlar kolay para Yok bu milletin kanınızı emdiğiniz yeter
  • Misafir 49 dakika önce
    Kan emiciler ülkemizi terk mi ediyor acaba ?
  • Misafir 49 dakika önce
    finansal okur yazarlığın olmadığı yerde tabi zarar edilir. bakkal bile forex ile uğraşıyor. Biz patates ekmeye devam edelim, bu iş için ekonomik blgi lazım.. Bu arada istanbul finans merkezi olacaktı?? artık nasıl olacak sa..
  • Misafir 50 dakika önce
    spekülatif haberlerle çok para kazandılar zaten. Bunlar yüzünden bir türlü belimizi doğrultamadık. Para parayı çekti, zengin daha zengin oldu. Defolup gitsinler...
  • Misafir 51 dakika önce
    Kötü bunun sonu Turkiyede savas cikaracaklar
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