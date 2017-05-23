Acentalarıyla bir araya geldi

Doğa Sigorta, ikinci büyük geleneksel acenteler toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi. 400 acentenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, “birlik ve beraberlik” mesajı verildi. Firmanın 2017 ve sonrasını kapsayan hedefleri masaya yatırılırken, geçtiğimiz yılın değerlendirmesi de yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı,“Gerek ülkemizde gerekse de sektörümüzde birlik ve beraberliğimizin karşısında hiçbir şeyin duramayacağını gördüğümüz bir yılı geride bıraktık. Ülkemiz birçok terör faaliyeti ve birçok girişimle karşı karşıya kaldı. Tüm milletimiz birlik, beraberlik ve muhteşem uyumla şer odaklarının uzaklaşmasını sağladı. Doğa Sigorta olarak temellerimizi attığımız 2013 yılından bugüne misyonumuzu, hedeflerimizi ve söylemlerimizi değiştirmeden yolumuza devam ediyoruz. 2017 yılını da yine hedeflerimizde ve söylemlerimizde hiçbir sapma olmadan tamamlayacağız” dedi

Kırmızı, acentalarla birlikte büyümeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar da şirketin en büyük prensibini acentelere çok yakın olmanın oluşturduğunu ifade ederek, bundan sonra da yola böyle devam edeceklerini ifade etti.

Başarılı bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Gölpınar, “2016’da yüzde 175 büyüme performansı sergileyerek sektörde 25’inci sıradan 15’inci sıraya yükseldik“ dedi.

2017 yılını yarılamadan Nisan ayında sektör olarak trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasıyla tanıştıklarını hatırlatan Gölpınar, bu durum karşısında Hazine Müsteşarlığı’nın belirttiği rakamlar çerçevesinde hem hazineyi hem de acenteleri destekleyen bir politika uyguladıklarını da sözlerine ekledi.