İlk 4 ayda 307 bin senet protesto edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk dört ayında 307 bin senet protesto edildi. Protesto edilen senetlerin parasal tutarı 4.1 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 0.3 azalırken, senet tutarı yüzde 22 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu.

Tutar olarak, protesto edilen senetlerin yüzde 31.3'ünü İstanbul, yüzde 8.2'sini Ankara oluştururken, bunu yüzde 5.8'lik oranlarla İzmir, Kocaeli ve Antalya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.