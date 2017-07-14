TBB Risk Merkezi aylık bülteninin mayıs sayısı yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017'nin mayıs ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 2 trilyon 7 milyar lira olarak kaydedildi. Artış oranı bir önceki aya kıyasla da yüzde 1.8 olarak gerçekleşti.



Nakit kredilerin 1 trilyon 911 milyar liralık bölümü bankalar, 42 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirası finansman şirketleri ve 25 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Söz konusu dönemde tasfiye olunacak alacaklar, 2016'nın mayıs ayına göre yüzde 22 artarak 72 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3.5 seviyesinde kaldı.



Tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bu yılın mayıs ayında bankalarda yüzde 3.4, faktoring şirketlerinde yüzde 5.7, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6.1 ve finansman şirketlerinde yüzde 3.1 olarak kaydedildi.



KURUMSAL KREDİLERİN TOPLAM HACMİ 1.5 TRİLYON LİRA



Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler toplamı mayıs itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 trilyon 522 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25.3 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, imalat sanayisini yüzde 19.3 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 11.9 ile inşaat sektörü takip etti.



Mayıs dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranının en yüksek olduğu sektör, yüzde 4.5 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Tasfiye olunacak alacaklar tutarının mayıs döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 45 ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörü olarak kayıtlara geçti.



TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR ORANI İSE YÜZDE 4.4'E GERİLEDİ



Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları mayıs itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 485 milyar lira oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19.5 ile konut kredilerinde gerçekleşti.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38.6'sını konut kredileri, yüzde 17.4'ünü kredi kartları, yüzde 6,3'ünü taşıt kredileri ve yüzde 37.6'sını ihtiyaç ve diğer krediler oluşturdu.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 6.4 artarak 22 milyar TL oldu. Aynı dönemde tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4.7'den yüzde 4.4 seviyesine geriledi.



ORTALAMA KREDİ MİKTARI 16.8 BİN LİRA



Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.5 milyon artarak 28.8 milyon kişi oldu. Ortalama kredi miktarı ise 16.8 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı mayıs itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 puan azalarak yüzde 24.2'ye geriledi.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. Mayıs dönemi itibarıyla İstanbul'da 168 milyar lira, Ankara'da 48 milyar lira ve İzmir'de 31 milyar lira tutarında bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulunuyor.



Hakkari, yüzde 37.8 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) kullanımının en çok arttığı il oldu. Hakkari, yüzde 74.1 ile konut kredisi hacminin en çok arttığı il olarak da kayıtlara geçti. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin oldu.

TBB Risk Merkezi

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