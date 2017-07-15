Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından çok kısa sürede net, somut, kararlı bir duruş ve davranış sergilendiğini, adeta “tek akıl”, “tek yumruk”, “tek vücut” olduklarını söyledi.

Aydın, “Müşterilerimize en yüksek tolerans ile çalışılması hususunda görüş birliği oluştu. Kredi kanalları açık tutuldu, yavaşlamakta olan büyümenin hızlandırılması için ekonomik faaliyetin finansmanına tüm imkanlarımızı kattık” dedi.

HIZLI KARARLAR ALINDI

Aydın, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası güçlü iletişim ve alınan hızlı kararlar sayesinde toparlanmanın hızlı gerçekleştiğini kaydetti.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise, “Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine erişeceği her türlü zaruri yatırımların finansmanı için destek verdiğimiz bu yoldan dönmeyeceğiz” dedi.

Ülkenin ve demokrasinin bundan bir yıl önce önemli bir sınav verdiğini kaydeden Ateş, DenizBank olarak 15 Temmuz gününün o en sıcak saatlerinde ve hafta sonu da dahil olmak üzere ATM’lerden müşterilerin tüm taleplerini karşılamak için gereken her türlü aksiyonu aldıklarını vurguladı.

‘Nefes Kredisi’ projesinin rol model olduğunu belirten Ateş, 2017’nin ilk yarısında yaklaşık 15 bin müşteriye 8.4 milyar lira Kredi Garanti Fonu teminatlı kredi sağladıklarını bildirdi.

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