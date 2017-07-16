SPK'dan 6 foreks sitesine erişimi engelleme kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye’de yerleşik kişilere internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen bsturk. com, turkeyfbs.com, klasfx2.com, klasfx3.com, ufx.com ve ufxmarkets.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için hukuki işlem yapılmasını kararlaştırdı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, IG Ventures Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri’ne 54 bin 94 TL, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 68 bin 639 TL, Tahsin Altun isimli şahsa 47 bin 79 TL, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’ye 47 bin 79 TL idari para cezası verdi.



GCM Menkul Kıymetler AŞ’ye 8 ayrı aykırılıktan dolayı toplam 931 bin 258 TL idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ’ye de 3 ayrı aykırılıktan ötürü 2 milyon 279 bin 319 TL idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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